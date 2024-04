Rinnovato il direttivo della Banda Musicale di Mondovì

Giovedì 18 aprile si è tenuta presso la sede della Banda Musicale di Mondovì l’assemblea annuale di tutti i soci 2024.

L’occasione era quella, oltre che per l’approvazione del bilancio, il rinnovo delle cariche sociali, in scadenza dopo tre anni di attività, all’interno dell’Associazione stessa.

Una breve relazione del Presidente Mattia Germone in merito ai successi ottenuti dalla Mondovì Band nel corso degli ultimi anni grazie all’impegno profuso da tutti i musici ha aperto la riunione.

Le votazioni hanno riconfermato Presidente del sodalizio lo stesso Mattia Germone, che con entusiasmo ha accettato di ricoprire nuovamente l’incarico.

Riconfermata come Vice Presidente Sara Canavese.

Il nuovo Consiglio Direttivo eletto è composto da: Ferrero Valter, Garelli Giorgia, Giaccone Luca, Marenco Claudio, Sella Camilla Benedetta, Stroppiana Davide.

La nuova amministrazione quale primo atto ha proceduto alla nomina del Sig. Giaccone Luca quale segretario e confermato alla Direzione artistica della formazione musicale il Maestro Prof. Maurizio Caldera ed il Vice Maestro Prof. Alessio Mollo.

“Il lavoro da svolgere - dichiara il Presidente Germone - sarà sicuramente impegnativo, sia per il nuovo direttivo che per tutti i musici, al fine di continuare un percorso di crescita intrapreso negli anni che porti la Banda Musicale di Mondovì a nuovi e prestigiosi riconoscimenti. E’ alle porte infatti una nuova stagione concertistica estiva che vedrà la Banda cittadina offrire al pubblico un nuovo repertorio molto coinvolgente. Tengo a ringraziare i membri del direttivo con mandato amministrativo sino ad oggi per il lavoro svolto e i nuovi per l’impegno preso.

Un ringraziamento particolare e sentito, non solo a nome mio ma di tutti i musici, va alla vice presidente Sara Canavese, vera anima della Banda Musicale e figura compentente per la gestione burocratica ed amministrativa della stessa. Un grazie per la vicinanza anche al presidente onorario Ferruccio Dardanello e ad Aldo Malfassoni, storici rappresentanti della Mondovì Band”.



Primo appuntamento il prossimo 12 maggio con un concerto organizzato dal comune di Vicoforte sul sagrato del Santuario.