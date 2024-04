Cordoglio per la morte di Pier Vittorio Gerbaudo, ex impiegato dell'Unione industriale

Si è spento ieri, giovedì 18 aprile, all'ospedale S. Croce di Cuneo all'età di 77 anni Pier Vittorio Gerbaudo. Per anni è stato impiegato dell'Unione Industriale di Cuneo, oggi Confindustria.

Cordoglio da parte dell'associazione degli industriali in una nota del presidente Mariano Costamagna e del direttore generale Giuliana Cirio: "Confindustria Cuneo ha apprezzato, per quasi trent’anni, la passione e la professionalità di Vittorio che ha speso la sua intera vita lavorativa in favore del mondo imprenditoriale cuneese. Le Associazioni datoriali si reggono proprio sull’opera e sulle competenze di funzionari dediti alla causa. Alla famiglia le più sentite condoglianze" .

Insieme alla moglie Gabriella viveva a Santa Croce di Vignolo, dove lunedì 22 aprile, alle 10, nella chiesa parrocchiale verranno celebrati i funerali.

Oltre alla moglie, lascia il figlio Flavio con la nuora Jlenia e i nipoti Giorgio e Sveva.