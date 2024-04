La Croce Rossa Italiana di Racconigi cerca nuovi volontari

Lunedì 6 maggio 2024 alle ore 20.30, presso la sede del Comitato di Racconigi in via Giovanni Priotti 45, il personale della locale Croce Rossa presenterà alla cittadinanza il nuovo corso per aspiranti volontari, che prenderà il via lunedì 13 maggio.

Il direttore del corso (Giulia Viola) illustrerà, a chi volesse saperne di più prima di procedere con un’eventuale iscrizione, dettagli e durata delle lezioni, ma anche le diverse opportunità di servizio che si apriranno una volta terminata questa fase di formazione, o quelle successive, per far parte della più grande associazione di Volontariato italiana, in modo da poter dare il proprio contributo attivo alle iniziative della sede di Racconigi a favore della società.

Al termine della serata sarà possibile, per chi lo desidera, procedere con l’iscrizione, che tuttavia potrà essere sottoscritta anche autonomamente nei giorni successivi, secondo le modalità che verranno illustrate.

La serata ha lo scopo di chiarire meglio i meccanismi formativi ed operativi della Croce Rossa, spesso non così conosciuti e causa di dubbi e titubanze tra i possibili interessati.

Per ulteriori informazioni si può contattare:

- Giulia Viola: 347 375 6878

- scrivendo alla email: racconigi.formazione@piemonte.cri.it

Per effettuare la pre-iscrizione si può collegare al seguente link: https://linktr.ee/crocerossaracconigi