Bra, 5 mila euro raccolti dalla Lilt durante una cena di beneficenza a Narzole

Lo scorso 20 aprile, la Lilt (Lega italiana lotta ai tumori), con sede in via Magenta a Bra, ha organizzato a Narzole una cena di beneficenza dal titolo "Cibo&Salute”, in collaborazione con l’associazione Camminando con Michela.

La fiduciaria Florens Panero: "I fondi raccolti, circa 5 mila euro, saranno indirizzati alla campagna ‘Nastro Rosa’, relativa alla prevenzione del tumore al seno nelle donne sotto i 40 anni. Ringrazio in particolare tutti partecipanti, oltre 100, e l’associazione Camminando con Michela".

Durante la serata sono intervenuti inoltre due medici, un dermatologo e un senologo, e la dottoressa Daniela Domeniconi, che ha parlato di sana alimentazione.

Ricordiamo che recentemente la Lilt ha partecipato all’ultima Bra-Bra, offrendo il caffè nella piazza di Pollenzo, e lo scorso marzo a un torneo al Golf Club di Cherasco.