Antifascismo e pace: queste le parole che hanno scandito la Fiaccolata della Libertà a Cuneo

Ieri 24 aprile, a Cuneo, si è svolta la tradizionale Fiaccolata della Libertà, con partenza dal Monumento alla Resistenza, dove, dopo il saluto della sindaca di Cuneo, dell’onorevole Chiara Gribaudo e dei rappresentanti di tante associazioni antifasciste, a partire da ANPI, si è tenuta l’orazione ufficiale il giornalista e storico contemporaneista Claudio Vercelli.



E’ stata la parola antifascismo quella più volte richiamata, assieme a pace ed Europa, con l’invito ad andare a votare, alle prossime elezioni, per non disonorare chi ha lottato per questo diritto, come ha evidenziato proprio la sindaca Manassero. “Non c’è contrapposizione tra democrazia e antifascismo. Oggi è in corso una battaglia tra le democrazie inclusive e pluraliste e le autocrazie”, ha detto lo storico Vercelli, evidenziando come sia a rischio la nostra Costituzione, totalmente antifascista.



Dopo i numerosi interventi, la partenza della fiaccolata, accompagnata dalla Banda Musicale “D. Galimberti” della Città di Cuneo. Il percorso, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, ha attraversato tutta la città, seguendo il percorso storico di corso Dante, corso Nizza e piazza Galimberti, con sosta davanti alla casa di Duccio Galimberti. Arrivo in Piazza Virginio, con le letture di testimonianze di Resistenza di ieri e di oggi e il concerto di Mahout feat. Bunna (Africa Unite).

Gli appuntamenti di oggi (25 aprile)

Oggi, giovedì 25 aprile, a partire dalle ore 9.15 e per tutta la mattinata, si svolgeranno le cerimonie istituzionali di Commemorazione dei Caduti (nell'immagine a fianco il programma completo). Si inizierà dai Giardini Fresia con l’omaggio della Città di Cuneo al Monumento ai Caduti, per poi proseguire alle ore 9.30 con la deposizione corone al Monumento alla Resistenza alla presenza delle Autorità. In seguito gli omaggi verranno effettuati presso la Caserma “I. Vian” a S. Rocco Castagnaretta al Cippo in memoria del S. Ten. Ignazio Vian, alla tomba di Duccio Galimberti nel Santuario Madonna degli Angeli e al Cippo di Tetto Croce in ricordo del sacrificio dell’Eroe nazionale Duccio Galimberti.

Alle ore 10.30 la cerimonia proseguirà al Cimitero Urbano, dove presso il Mausoleo ai Partigiani avrà luogo una Celebrazione religiosa, con omaggio e deposizione corone e lettura della poesia di Gino Giordanengo. Seguiranno omaggi e deposizione corone presso la tomba del Sindaco Ettore Rosa, il Famedio e l’Ossario Militari Caduti.



A disposizione una navetta gratuita per seguire la cerimonia istituzionale di Commemorazione dei Caduti.



La giornata si chiuderà alle ore 21 al Teatro Toselli dove andrà in scena “Qualcuno trovera’ il mio nome - Narrazione sulla vita di Lidia Rolfi” spettacolo a cura della Compagnia Duilio del Prete con la collaborazione dell’Accademia Teatrale G.Toselli - Testo liberamente rielaborato da Chiara Giordanengo; Regia di Luigi Cando; Aiuto regia di Claudia Ferrari; Musica e luci di Marco Verra.