Palinsesto per ogni gusto per il 25 aprile ed il 1 maggio a Pian Munè di Paesana

Saranno giornate intense quelle dal 25 aprile al 5 maggio Pian Munè di Paesana offrirà alla sua potenziale clientela. Si comincia giovedì 25 aprile con “Aquiloni in volo”, un laboratorio creativo gratuito per tutti i bambini che si svolgerà alle ore 10.30 al Rifugio Pian Munè. Un’ora verrà dedicata alla costruzione e poi via, tutti a correre per far volare gli aquiloni senza limite di tempo.

Venerdì 26 in programma c’è “Notturna nel Bosco”, una camminata con guida naturalistica adatta a tutti, grandi e piccini, per andare alla scoperta dei suoni e della vita notturna nel “Bosco della Trebulina” e nella pineta della durata di circa 90 minuti. Come attrezzatura sono consigliati scarponcini da trekking e torcia. L’orario di partecipazione è a scelta: camminata alle 19 e cena al rifugio alle 20.30 oppure cena alle 19 e camminata alle 20.30. La quota di partecipazione comprensiva di cena e camminata è fissata in 25 euro per gli adulti ed in 15 euro per gli “under 14”.

Sabato 27, in collaborazione con @vallepoebikes, si svolgerà un “Ebike Tour” da Paesana a Pian Munè. Il programma della giornata prevede la partenza da Paesana tra le 9.30 e le 10 e la salita di circa 3 ore sui sentieri tra boschi e antiche borgate per raggiungere Pian Munè, con arrivo nella località turistica a Pian Munè. Seguiranno il pranzo al rifugio ed il ritorno a Paesana, previsto tra le ore 15 e le 16. La quota di partecipazione è fissata in 50 euro (ragazzi 12-16 anni, 40 euro) e comprende il noleggio della Mtb elettrica, la guida accompagnatrice ed il pranzo al rifugio.

Domenica 28, nei dintorni del Rifugio Pian Munè, si andrà alla scoperta della rana temporaria con una camminata con guida naturalistica adatta a tutti, grandi e piccini. Si partirà alle ore 10.30 e la camminata durerà 90 minuti circa. Sono consigliati scarponcini da trekking. La rana temporaria è una specie protetta, in questo periodo è in riproduzione e sta depositando le sue uova. La raccomandazione è quella di non disturbare gli animali, ma di rimanere in osservazione.

Mercoledì 1, alle ore 11, alle 12 ed alle 14, il cantastorie Barbaluc, nel Bosco della Trebulina, racconterà di personaggi straordinari che hanno vissuto nella nostra Valle. Un momento di ascolto di racconti autentici accompagnati dal suono della Ghironda. Un’occasione unica per fare un tuffo nel passato. La partecipazione è gratuita.

Sabato 4, al Rifugio Pian Munè, spazio ai buongustai con una serata a temo a base di fritto misto alla piemontese a 28 euro.

Domenica 5, infine, ci sarà una giornata a cavallo con lo staff di Fly Ranch. Sono previsti il “battesimo della sella” per i bambini ed un giro in carrozza su prenotazione (345 648 6343).