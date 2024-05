Perché la tua impresa deve essere sostenibile? Confartigianato Cuneo affianca le imprese con un innovativo percorso formativo

La sostenibilità è e sarà sempre più al centro della gestione aziendale e delle persone che ne generano il valore, per l’integrazione dei principi ESG (Environmental, Social, Governance, ovvero Ambientale, Sociale e di Governance) nel business di riferimento.



Per supportare gli imprenditori in questo percorso sfidante Confartigianato Cuneo ha ideato il percorso formativo ESG4PMI, attività di affiancamento delle imprese verso la sostenibilità, sviluppato dall’Associazione di categoria con il supporto della Camera di Commercio di Cuneo e in collaborazione con WST, Istud Business School, Cottino Social Impact Campus.



Dopo il successo delle prime due edizioni, con oltre 60 imprenditori coinvolti, inizierà a fine maggio la terza sessione.



Il percorso si rivolge a chi, all’interno di aziende di tutte le dimensioni – aziende artigiane, commerciali e piccole e medie imprese – desidera approfondire strumenti, tecniche e prassi dell’analisi delle perfomance ESG per implementarle all’interno della propria realtà e prepararsi ai futuri obblighi di rendicontazione e reportistica sulla sostenibilità. Quattro lezioni di quattro ore in presenza presso il “Rondò dei Talenti” di Cuneo (Via Luigi Gallo, 1), dalle ore 09.30 alle ore 13.30.



Perché partecipare? «Innanzitutto – commentano dalla Confartigianato Cuneo – per differenziazione competitiva: fondamentale distinguersi nel mercato attraverso strategie e pratiche sostenibili. E poi, per applicare in modo concreto alla propria realtà aziendale pratiche e iniziative di sostenibilità consapevole per contribuire ad un futuro sostenibile. Infine, per migliorare le relazioni, ottimizzando le interazioni con clienti, fornitori e finanziatori».



I posti sono limitati e la quota di partecipazione, del valore commerciale di 1200 euro + iva, è abbattuta grazie al contributo di Confartigianato Imprese Cuneo e al patrocinio della Camera di Commercio di Cuneo: per i partecipanti il costo è solamente di 200 € + iva. Maggiori informazioni e iscrizioni su: https://www.esg4pmi.it/sessione03/