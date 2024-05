Sempre più giovani i soci di Banca Territori del Monviso: oltre un terzo ha meno di 40 anni

Sono sempre di più i giovani che scelgono di diventare soci di BTM, Banca Territori del Monviso. Anche loro saranno presenti all’assemblea in programma venerdì 17 maggio alle 17,30 presso il ristorante Lago dei Salici di Caramagna Piemonte. Sarà un evento all’insegna della sostenibilità: l’impatto ambientale e le emissioni di Co2 generate nella giornata saranno misurate e compensate con azioni sul territorio capaci di ridurne significativamente le conseguenze.



Socie e soci saranno chiamati ad approvare i dati del bilancio 2023, risultato d’esercizio solido ed equilibrato che ancora una volta presenta numeri in crescita, a conferma di BTM come realtà dinamica, punto di riferimento per lo sviluppo delle comunità locali in cui opera. Oltre al costante sostegno assicurato ad associazioni ed enti pubblici, sono molteplici le iniziative che la banca ha avviato per supportare ragazze e ragazzi nel loro percorso di crescita. A partire dai premi studio che verranno assegnati a 31 tra studentesse e studenti giovani soci BTM che si sono distinti per i loro meriti scolastici, conseguendo con risultati brillanti la Licenza Media, il Diploma di Maturità o la Laurea, triennale o specialistica.



«Gli under 40 rappresentano più di un terzo della nostra base sociale – dice Luca Murazzano, Direttore Generale - . Sono una ricchezza in termini di entusiasmo e di idee e su di loro Banca Territori del Monviso ha deciso di puntare senza riserve, investendo in maniera significativa non solo con prodotti specifici per le loro esigenze a costi competitivi, ma anche sostenendo le iniziative che li vedono protagonisti, come festival musicali, manifestazioni sportive, contest in partnership con le scuole e l’importantissimo percorso di educazione finanziaria, che li coinvolgono nelle diverse fasce d’età. Anche le azioni per compensare le emissioni generate in occasione dell’assemblea’24 rappresentano una misura concreta a tutela del pianeta e quindi del loro futuro».



Parallelamente, Banca Territori del Monviso ha promosso un concorso riservato a ragazze e ragazzi dell’Istituto superiore Baldessano Roccati di Carmagnola, indirizzo Finanza e Marketing. I 7 gruppi ha avuto il compito di realizzare una campagna marketing per far conoscere il nuovo conto gratuito Evo Giovani Soci. I vincitori saranno premiati proprio durante l’assemblea: i riconoscimenti saranno assegnati sia ai componenti del team che è stato giudicato vincitore per il contenuto comunicativo che a quelli di un altro gruppo il cui merito è stato quello di utilizzare una tecnologia innovativa che potrà essere sfruttata dalla banca per altre iniziative. Il contest è stato preceduto da un ciclo di incontri direttamente in BTM per avvicinare i diplomandi in finanza e marketing al mondo del lavoro bancario: il tutto ha avuto il riconoscimento formale di Pcto (Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento), computando ufficialmente le ore impiegate dagli studenti come attività di alternanza scuola-lavoro.



Dopo il momento formale assembleare di approvazione del bilancio 2023 e le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, il ricco programma della Festa del Socio prevede, dalle ore 20:00, la tradizionale cena sociale nelle ampie sale del Ristorante lago dei Salici. Visto il grande successo dello scorso anno, BTM ha deciso di organizzare due eventi dopocena: dalle 23:00 andranno in scena le Arti performative, con il Galà dei Germana Erba’s Talents (G.E.T.), una serata di musical, danza e teatro con 40 artisti under 18 che si esibiranno sul palcoscenico, portando in scena dal grande repertorio del balletto classico alla prosa, a quadri coreografici e musicali tratti dai musical più amati, alla danza contemporanea e il canto.



Da mezzanotte, poi, spazio alla musica e al divertimento: BTM ospita il dj set con Ares Favati e DJ Fede. A tutti i partecipanti - soci, clienti della Banca ma anche ai loro amici che vorranno raggiungere la location di Caramagna - BTM offrirà la prima consumazione; maggior spazio quindi ai giovani del territorio, coinvolti attivamente nelle iniziative della loro Banca di Comunità.