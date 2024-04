"Tradito": a Manta si presenta il libro di Daniele La Corte sulla storia di Don Giacomo Bonavia

Sarà presentato domani, martedì 23 aprile alle 21, a Santa Maria del Monastero a Manta il libro “Tradito” di Daniele La Corte, edito da Fusta.

Il giornalista professionista ligure dialogherà con Paolo Allemano, presidente provinciale dell’Anpi (associazione nazionale partigiani).

La storia dell’ undicesimo libro dello scrittore si svolge negli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Don Giacomo Bonavia, parroco di Villanova d’Albenga, piccolo centro agricolo della Piana ingauna, a una manciata di chilometri dalla costa ligure, è il protagonista.

Pagine con colpi di scena a tinte forti danno vita a una storia vera che si fa sempre più drammatica nel trascorrere di quei terribili giorni. Don Giacomo, insieme ad altri preti ‘ribelli’, diventa mediatore tra tedeschi e partigiani per la liberazione di un ingegnere responsabile dell’aeroporto militare.

Rimane incastrato in vicende che portano alla luce una lunga serie di tradimenti che vedranno il prete imprigionato, torturato e condannato a morte. Il libro di La Corte si muove su un territorio vasto che coinvolge Liguria, Piemonte e altre regioni italiane creando un’infinità di tasselli che hanno permesso la creazione di un mosaico dove appare evidente il sacrificio degli uomini in abito talare, tra cui due vescovi che, in più occasioni , mettono in evidenza la reale azione di parte della Chiesa cattolica nei momenti bui della dittatura.

Daniele La Corte ha scelto di raccontare la storia attraverso il romanzo per: “Avvicinare e coinvolgere i giovani. La storia di don Giacomo Bonavia – spiega lo scrittore - è una vicenda italiana che, riportata alla luce ed evidenzia gli episodi di eroismo di preti che avevano scelto di stare dalla parte degli oppressi”.

L’evento è organizzato dal Comune e dalla Biblioteca di Manta.

Ingresso libero.