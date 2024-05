Racconigi, un incontro per svelare l'installazione di Sara Masoero

Giovedì 9 maggio, alle ore 19, il palazzo comunale di Racconigi ospiterà un incontro rivolto alle associazioni del territorio e a tutti gli interessati riguardante l’installazione artistica “La bellezza rivelata: un percorso di liberazione” di Sara Masoero, visitabile fino al 19 maggio nella cappella di San Rocco.

Masoero e la curatrice Luisa Gastaldelli presenteranno l’installazione, che si propone di rivelare, attraverso l’arte contemporanea, la bellezza di identità marginalizzate che hanno vissuto anni, fino alla fine della loro vita, all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Racconigi.

Le loro storie sono state salvate dall’oblio grazie ad una meticolosa ricerca storica negli archivi dell’ex ospedale civile e ora, a 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, vengono esposte e “liberate” attraverso accostamenti artistici con foto di fiori.

Interverranno all’incontro anche Domenico Alessio e Bruno Crippa, ex infermieri dell’ospedale psichiatrico di Racconigi dal 1972 al 1997, che porteranno la loro testimonianza, utile e preziosa per diffondere la conoscenza e la comprensione della realtà manicomiale, centrale nella storia di Racconigi fino a non molti anni fa e di cui è importante preservare la memoria.