Alain Beauregard a Cuneo per la conferenza "Un approccio spirituale alla guarigione"

Mercoledì 15 maggio alle ore 20 presso l'Auditorium Foro Boario di via Pascal 5 a Cuneo Conferenza con Alain Beauregard dal titolo "Un approccio spirituale alla guarigione".

Possiamo favorire la guarigione con la nostra mente? I buddhisti tibetani considerano una malattia importante come un richiamo venuto a darci la sveglia. Volgendo l’attenzione a certi nostri aspetti profondi come quelli spirituali, e decidendo di cambiare radicalmente il modo in cui abbiamo vissuto finora, il nostro intero essere può risanarsi.

Alain Beauregard pratica il buddhismo tibetano dal 1995. E’ un fisico di formazione e opera come imprenditore nel campo dell’high tech. Vive a Montreal e insegna a livello internazionale sul tema della guarigione dal 2011, basandosi sulla sua esperienza personale in materia. All’età di 46 anni gli viene diagnosticato un cancro metastatico alla vescica al IV stadio, ritenuto incurabile: è inoperabile e diffuso. Unendo alla chemioterapia un lavoro profondo sulla causa emozionale della malattia e pratiche di guarigione spirituali, Alain è entrato in remissione in meno di tre mesi, e lo è ancora oggi.

E’ garantita la traduzione italiana

Ingresso Gratuito