Oggi Matteo Salvini al convegno dell'Anas a Fossano sul futuro della mobilità piemontese

Oggi il ministro alle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è atteso a Fossano al dibattito sul futuro della mobilità piemontese, organizzato dall’Anas, dal titolo “Strade e mobilità, il Piemonte si connette col futuro”. alle 10,30 presso la Sala Brut e Bon di piazza Dompé.

Oltre a lui sono attesi il viceministro alle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’amministratore delegato di Anas Aldo Isi, il presidente di Anas Edoardo Valente, il presidente della Provincia Luca Robaldo e il Sindaco di Fossano Dario Tallone.

A ricordare l'importanza dell'incontro era stato lo stesso viceministro Rixi: "L’appuntamento di Fossano va incontro alle esigenze di tutte le amministrazioni locali coinvolte dai cantieri sulle nuove infrastrutture, un impegno senza precedenti. Una location scelta in virtù del fatto che Anas il 31 maggio riaprirà al traffico 4 dei 5 viadotti interessati dagli interventi sulla tangenziale di Fossano, in cui è in corso il collaudo, consentendo di liberare il centro abitato dai mezzi pesanti. Inoltre, sarà l’occasione per fare il punto, come principio di trasparenza, anche sugli altri cantieri attivi in Piemonte: dal Colle di Tenda all'ultimo tratto della Asti-Cuneo, il via libera per le tangenziali di Demonte e Mondovì con finanziamento completo in accordo di programma per 175 milioni, la Statale 28 e lo studio di fattibilità dell'Armo-Cantarana".