Tiro con l'arco, ottimi risultati nelle gare dello scorso week end per i giovani arcieri monregalesi

Ottimi risultati per i giovani del Gruppo Arcieri Monregalesi. Nella fase invernale del Trofeo Pinocchio, sul campo dei Arcieri Varian di Settimo Torinese, netta vittoria per Noemi Scandone nella categoria ragazze 2011 e per Linda Ingrogna, al suo debutto in gara, nei pulcini.

Nella gara campagna a Nuvolento (BS) medaglia d'oro per Martina Dotta nelle allieve e argento nella categoria ragazzi per Gregorio Di Pasqua.