Previsioni 99Bitcoins: ecco cosa può fare il token 99BTC

99Bitcoins nasce come semplice sito di divulgazione del settore crypto, incentrato in particolar modo all’inizio nello spiegare come acquistare Bitcoin con PayPal. La piattaforma adesso introduce il learn-to-earn, ovvero un meccanismo che permette di guadagnare i token nativi, 99BTC, per imparare tutto ciò che concerne il mercato delle criptovalute.

Al momento, il token 99BTC è protagonista di una presale, che ha raccolto oltre 650.000 dollari, facendo perno sia sull’interesse degli investitori per i token nuovi di zecca, sia sull’interesse degli appassionati del settore che vogliono apprendere il più possibile sulle crypto.

Con l’halving di BTC, le probabilità che il token possa esplodere con il listing sono più alte del previsto, anche se niente è mai sicuro nel settore. Ecco che cosa può fare 99BTC nei prossimi anni.

VISITA LA PREVENDITA DI 99BTC

99Bitcoins: in cosa consiste il learn-to-earn?

99Bitcoins introduce il modello learn-to-earn, che vuole seguire il successo dei play-to-earn e move-to-earn, ovvero i modi per guadagnare con il gioco e il movimento, e creando un vero e proprio ecosistema basato sul token 99BTC.

Gli utenti della piattaforma potranno partecipare a vari corsi sulle criptovalute, selezionando l’argomento di loro interesse tra una vasta gamma, dalle basi della blockchain, per chi ne sa poco, alle strategie di mercato avanzate, per i già esperti.

I titolari del token 99BTC avranno inoltre accesso a moduli di apprendimento interattivi e potranno completare dei quiz al fine di ottenere delle certificazioni che testimonino i loro passi avanti.

Inoltre i risultati verranno corrisposti anche con token 99BTC, che diventa il token di ricompensa della piattaforma. Gli utenti avranno a loro disposizione anche una dashboard facile da usare, per tenere traccia dei loro progressi, e potranno ottenere token ulteriori creando contenuti e partecipando alle attività della community, quindi sostenendo il progetto.

Il progetto prevede anche il meccanismo di staking, che retribuisce con ricompense in base all’APY, al momento attorno al 2866%. I titolari del token avranno accesso a webinar esclusivi, condotti da esperti nel settore crypto, e potranno ricevere segnali di trading da sfruttare per i loro investimenti.

La fornitura totale del progetto è di 99 miliardi di token 99BTC, divisi tra la presale, alla quale è destinato il 10,50%, lo staking (il 14%), i fondi del progetto (il 27,50%), le ricompense per la community (il 17%), la liquidità (l’8%) e infine le manovre di marketing (il restante 23%).

99Bitcoins inoltre lancerà un airdrop, che distribuirà 99.000 dollari in BTC, e un giveaway, che ricompenserà tre partecipanti tra tutti.

Previsioni a breve termine: cosa farà 99BTC nel 2024

Il valore di 99BTC in prevendita è al momento di 0,00101 dollari, un costo che aumenterà nelle varie fasi della presale, che infatti segue il meccanismo di prezzo crescente.

Secondo gli esperti del settore, il token potrebbe toccare 0,07 dollari nel 2024, facendo quindi 70x con il listing sugli exchange. Successivamente, 99BTC potrebbe proseguire il suo cammino sotto la spinta dell’”effetto halving” di BTC.

Previsioni a medio termine: cosa farà 99BTC nel 2025 e 2026

Bitcoin e le altre altcoin potrebbero essere coinvolte, nel 2025, in una nuova fase rialzista: tale fase potrebbe giovare anche ai nuovi progetti come 99Bitcoins, soprattutto per il learn-to-earn.

L’utilità del token nell'ecosistema di 99Bitcoins potrebbe anche portare a un aumento del suo volume di trading tra il 2025 e il 2026, come anche del suo market cap, per cui 99BTC potrebbe toccare il suo ATH di 0,4 dollari verso la fine del 2025, per poi raggiungere gli 0,5 dollari nel 2026.

Previsioni a lungo termine: cosa farà 99BTC nel 2030

Se 99Bitcoins e il suo learn-to-earn avranno il successo sperato, il token 99BTC potrebbe continuare a crescere fino a raggiungere 1 dollaro nel 2030. Questo accadrà se ci sarà una maggiore adozione della blockchain; in caso contrario, il token potrebbe restare fermo tra un prezzo medio di 0,4 dollari e un minimo di 0,3 dollari, con un massimo di 0,7 dollari.

Chi è interessato alla presale, potrà acquistare 99BTC collegando il proprio crypto wallet alla pagina di 99Bitcoins e acquistando con ETH, USDT, usando la BNB chain o una carta di credito/debito bancaria, i token desiderati.

VAI ALLA PREVENDITA DI 99BITCOINS