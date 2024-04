Bocce: Auxilium Saluzzo ancora protagonista ad Alassio con i suoi giovani alfieri

Ancora il settore giovanile della Bocciofila Auxilium Saluzzo risulta grande protagonista del fine settimana appena trascorso. Per la specialità volo, ad Alassio, in occasione della 71 esima edizione della tradizionale e classica Targa d’Oro, nella competizione riservata ai giovani, “Targa Junior”, il club saluzzese detta legge nella kermesse giovanile.

Per il terzo anno consecutivo l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo vince con la coppia Nicolò Buniva ( si tratta di un bis) e Fabrizio Bollati che si sono imposti in finale contro i gemelli friulani del Del Corno, Riccardo e Tommaso Chittaro, con il punteggio di 13 a 4.

Un successo meritato per la coppia saluzzese che è sempre riuscita a condurre il gioco, impedendo agli avversari di rendersi pericolosi.

Il bel risultato del club saluzzese del presidente Pietro Fornetti veniva completato con il terzo posto di Elisabetta Costa e Federico Rainero.

Da segnalare che il giocatore dell’Auxilium Saluzzo Gianlorenzo Costa è stato premiato quale giocatore più giovane iscritto alla competizione.

Terminata la competizione internazionale alassina, ritornano i campionati di società. Per la A maschile, i ragazzi di Marco Cravero, saranno in trasferta in terra veneta contro Noventa sabato 27 aprile,e Marenese di Treviso, domenica 28 aprile, Per la A femminile si chiude la regular season con due turni casalinghi.

Le giocatrici, di Paolo Costa, sabato 27 aprile affronteranno il fanalino di coda Cussignacco e domenica 29 aprile alle ore 9,00 il Buttrio, pronte a volare per i play scudetto. Domenica 28 aprile, inizierà ad Envie il campionato di società under 18 con l’Auxilium giocare contro Almesina ed a seguire contro Perosina.

Per la specialità petanque, nella A maschile, netto il successo per 20 a 2 contro la Bocciofila Buschese. Nel campionato promozione femminile, le giocatrici di Franco Vottero saranno opposte alla Centallese.

Nel campionato juniores, nella sede di gioco di Saluzzo, l’Auxilium perdeva al mattino contro Valle Maira per 0 a 14,ma si riscattava al pomeriggio vincendo per 10 a 4 contro la Costigliolese. Domenica 28 aprile, a San Giacomo di Imperia, il team saluzzese sarà impegnato contro Vita Nova Savigliano e la Valle Po Paesana.