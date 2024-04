Tennis: in archivio un weekend ricco di impegni per le squadre targate Country Club Cuneo

E’ stato un altro fine settimana pieno di impegni agonistici per le squadre del Country Club Cuneo (10 in totale quelle impegnate).

La formazione Over 50 maschile ha vinto per 3-0 contro il TC Altiora.

Nella serie C femminile la squadra A ha alzato bandiera bianca contro il Villaforte Tennis (0-4) ma ha superato il turno e domenica 5 maggio sarà in campo contro il TC Piazzano Novara, in trasferta, per lo spareggio che vale l’ingresso nel tabellone della fase nazionale.

Battuta d’arresto anche per la C femminile B, contro il Verde Lauro Fiorito.

L’under 12 maschile ha invece fatto registrare il successo per 3-0 contro i pari categoria del Match Ball Bra.

Anche l’under 12 femminile è uscita vittoriosa, per 2-1, contro le giocatrici del Match Ball Bra.

Successo anche per l’under 14 maschile B, fissato sul 3-0 contro il DLF Cuneo.

L’under 14 femminile si è imposta invece per 2-1 contro la formazione dello Sporting Mondovì.

Sconfitta di misura (1-2) dell’under 16 maschile contro Le Pleiadi di Moncalieri. L’under 16 femminile ha invece piegato per 2-1 le pari età dello Sporting Fossano.

Affermazione per la D3 limitata con lo score di 3-0 contro il TC Marene A.

“Nel complesso ottimi risultati – ha commentato il DT del circolo cuneese Moreno Baccanelli – frutto dell’ottimo lavoro di squadra”.

Si è conclusa intanto l’esperienza estera di Eleonora Tranchero nell’under 14 Tennis Europa a Maia (Por). La portacolori del Country Cuneo si è qualificata per il main draw di singolare, dove ha poi ceduto al primo turno (facendo poi semifinale nel torneo di consolazione) ed è salita nei quarti di finale del torneo di doppio, a fianco di Arianna Ovarelli: “Una bella esperienza – ha commentato Moreno Baccanelli – che conferma i progressi della giovane atleta di Piasco”. La Tranchero è allenata da Andrea Baccanelli.

Nel prossimo fine settimana (domenica 28 aprile) scatterà il campionato di serie B2 maschile con la squadra del Country impegnata nell’alessandrino contro il TC Sale.