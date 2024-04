Attentato ex Caserma Allievi Carabinieri di Fossano: sentenza confermata per Alfredo Cospito

Confermate le condanne a 23 anni per Alfredo Cospito e a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino. Questa la sentenza pronunciata poco fa dal Tribunale di Roma nei confronti dei due anarchici per l’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006.

Cospito, difeso dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, in primo grado e in appello era stato condannato a 20 anni mentre Beniamino in primo grado e in appello era stata condannata a 17 anni. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per 12 mesi per Cospito e 27 anni e un mese per Beniamino, difesa dall’avvocato Caterina Calia e attualmente detenuta nel carcere di Rebibbia.