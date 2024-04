Plastic Free ha raccolto oltre duemila chili di rifiuti sul sentiero delle coccinelle di Passatore

Domenica 21 aprile, in occasione della Giornata della Terra, il gruppo di Cuneo dell’associazione Plastic Free ha riunito 70 volontari per una raccolta rifiuti nella frazione cuneese di Passatore, lungo il Sentiero delle Coccinelle che costeggia il torrente Grana.



Il percorso ha ripreso quello cominciato lo scorso anno durante l’evento nazionale 2023: questa volta, dal punto di ritrovo presso il parcheggio del cimitero, il gruppo ha proseguito in direzione Caraglio, lungo una sezione del percorso inaugurata da poco. A prima vista il sentiero non presentava evidenti problemi, ma l’intraprendenza dei volontari ha permesso di scoprire un notevole quantitativo di rifiuti, in particolare di pneumatici di auto e macchine agricole. In totale, sono stati rimossi: secco 900kg, vetro 80 kg, pneumatici 550kg, ferro 600kg, plastica 80kg, per un totale di 2210 kg e diversi ingombranti sono stati localizzati e segnalati per un ritiro dedicato dell’ente di raccolta.



Come da tradizione, alla fine dell'evento è stato piantumato un albero, un ciliegio, che il vivaio Roagna ha regalato a Plastic Free per continuare il progetto Axis Mundi, pianta un albero nel tuo presente. A seguire, per rifarsi dello sforzo e della pioggia in arrivo, volontari e referenti si sono riuniti per un aperitivo in condivisione, a prezzo convenzionato, gentilmente disposto dal titolare del locale La Pantalera Bistrot di Passatore.



Le referenti Plastic Free che hanno organizzato la raccolta intendono ringraziare i volontari che da tre anni a questa parte partecipano con entusiasmo alle raccolte, il Comune di Cuneo, nella persona dell’Assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis per la presenza attiva durante la raccolta, l’Azienda Ecologica per il prezioso aiuto nella rimozione dei rifiuti, il Comitato di Frazione Passatore con i volontari che hanno tracciato e dato vita al Sentiero delle Coccinelle, il Vivaio Roagna per il dono costante degli alberi, Albino Gosmar per essersi unito alla raccolta in rappresentanza di Cuneo Birding e Lipu, Giuseppe Re del Consorzio Irriguo per il supporto in fase organizzativa e infine, il locale La Pantalera Bistrot di Passatore per l’ottimo aperitivo.