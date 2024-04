Bra, si presenta ufficialmente il medagliere di Palazzo Traversa

Venerdì 3 maggio si terrà la presentazione ufficiale del catalogo numismatico del medagliere in possesso del Museo civico di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa a Bra. Si tratta di uno studio realizzato lo scorso autunno e coordinato con la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio del Piemonte, con il quale viene illustrata la collezione civica braidese di monete antiche e tardoantiche e vengono ricostruite le tappe storiche della sua formazione. Autrice dell’opera Sarah Talita Silvestri, che parteciperà all’evento unitamente ai funzionari archeologi Simone Lerma e Federico Barello.

L’appuntamento è per le 21 presso il museo di via Parpera. Ingresso libero senza necessità di prenotazione.

Per informazioni tel. 0172.423880, mail traversa@comune.bra.cn.it. Il volume è in distribuzione, su richiesta, presso il museo.