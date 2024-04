“25 aprile: il passato per il futuro”. A Villanova Mondovì le celebrazioni per la Festa della Liberazione[FOTO]

“25 aprile: il passato per il futuro”. Questo il fil rouge che ha accompagnato le celebrazioni per la Festa della Liberazione nel Comune di Villanova Mondovì.

Le tradizionali celebrazioni sono state precedute ieri, mercoledì 24, da una mattinata commemorativa con il coinvolgimento delle classi terze delle scuole medie dell'istituto comprensivo che hanno incontrato e dialogato con il maestro e storico locale Giovanni Battista Rulfi.

Questa mattina, il sindaco Roberto Murizasco, insieme alle Forze dell'Ordine ha deposto le corone presso i cippi posti sul territorio comunale.

Di fronte alla casa di riposo “don B. Rossi” si è poi composto il corteo, aperto dalla Banda Musicale Villanovese, per il tributo e la deposizione delle corone di alloro presso i monumenti all'Artigliere in via Roccaforte e a quello dei Carabinieri in piazza Filippi.

La cerimonia, alla presenza dell'amministrazione comunale rappresentata da assessori e consiglieri, è poi proseguita in piazza della Rimembranza, con ampia partecipazione da parte delle autorità civili, militari, associazioni d'Arma, Croce Rossa, protezione civile e una nutrita presenza di Alpini per l'orazione ufficiale e la deposizione della corona d'alloro presso il monumento ai caduti.

La commemorazione ufficiale è stata chiusa dall'esibizione della Corale.