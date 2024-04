Una settimana di Artigianato da convidere a Saluzzo: aperta la mostra [GALLERY]

E’ un artigianato da ammirare, acquistare e condividere. Il taglio del nastro della 86° edizione della mostra, è avvenuto ieri a casa Cavassa. Ha aperto Start 2024 la rassegna che per oltre un mese, trasforma Saluzzo in un “museo a cielo aperto” con un calendario di eventi intorno alle tre mostre tradizionali della città: Artigianato protagonista fino al primo maggio, Antiquariato (dall’11 maggio) e a seguire l’Arte contemporanea, portando alla scoperta di ambienti e monumenti cittadini, attraverso i contenitori che li ospitano, ma anche in un appuntamento dedicato il 4/5 maggio.

Sono una sessantina tra artigiani, aziende, associazioni a popolare anche quest’anno le affascinati sale del museo civico ( Casa Cavassa - Casa dell’Artigianato) e il vicinissimo palazzo Monterosso, ex istituto d’arte Bertoni con 14 laboratori e workshop che coinvolgono, per una settimana, adulti e bambini.

“Start è partito ieri ma ha già avviato il suo percorso con il coinvolgimento di scuole e cittadini nella realizzazione degli arredi della nuova foresteria all’ex caserma Musso" ha sottolineato il direttore della Fondazione Alberto Della Croce, dopo le considerazione sulla rassegna, il cui gradimento cresce, da parte del sindaco Calderoni.

L’artigianato si evolve, cresce e si adatta ai cambiamenti del tempo: lo dice il presidente della Fab Carlotta Giordano e lo evidenzia la mostra con tanti capi d’opera e la creatività contemporanea di molti giovani, nel percorso tra i due palazzi.

C’è la voglia di esserci e il tema 2024 di Start: condivisione, lo concettualizza.

Gli artigiani sono artisti, sottolinea l’equivalenza di Daniela Minetti presidente di Confartigianato del Saluzzese con le considerazioni sulla mostra "importante per Saluzzo, per il territorio, Provincia e Regione" espresse dal consigliere regionale Paolo Demarchi, dal consigliere provinciale Silvano Dovetta e dal direttore generale della Fondazione CrCuneo, Roberto Giordana. T

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito e sui profili social con l’hashtag #Start24 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo.