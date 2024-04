Calcio Serie D: penultima giornata sui campi del girone A, Alba-Derthona e Albenga-Bra

Turno cruciale, domenica 28 aprile, per Alba e Bra ed i rispettivi obiettivi. La 37^e penultima giornata del girone A può rivelarsi infatti quella decisiva in chiave playoff e playout.

Dopo la sconfitta casalinga con il Vado il cammino della squadra di Floris pare ora in salita e la trasferta in casa dell'Albenga, prossima avversaria, non è per nulla facile. Molto più agevole, almeno sulla carta, l'impegno del Vado (attualmente quinto a +2 sui giallorossi) che riceve il Borgosesia retrocesso. Due giornate e sei punti ancora a disposizione per cambiare le carte in tavola.

Una sfida di fondamentale importanza attende l'Alba di Viassi che ospita il Derthona. Tre i punti che separano le due squadre in classifica con i langaroli che sognano l'aggancio.

Fischio d'inizio alle ore 15.

LE PARTITE DELLA 37^GIORNATA

Alba-Derthona

Albenga-Bra

Asti-Alcione

Chieri-Pont Donnaz

Varese-Vogherese

Fezzanese-Gozzano

Ligorna-Chisola

Ticino-Lavagnese

Sanremese-Pinerolo

Vado-Borgosesia

CLASSIFICA: Alcione 78, Chisola 69, Varese, Ticino 64, Vado 61, Ligorna, Bra 59, Asti 56, Albenga (-2) 55, Fezzanese 51, Sanremese 48, Lavagnese 43, Gozzano 41, Vogherese 38, Derthona 37, Chieri, Pinerolo 36, Alba 34, Pont Donnaz 22, Borgosesia 19