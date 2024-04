Cuneo, cosa rimane di quarant’anni di incertezza in piazza della Costituzione? Non i cento parcheggi sotterranei promessi

Oltre il danno, la beffa: il danno – per il Comune di Cuneo – si rileva nella perdita di cento parcheggi a uso pubblico che si sarebbero dovuti realizzare nel piano interrato del complesso Agorà di piazza della Costituzione. La beffa nel fatto che dopo un’attesa di oltre quaranta anni oggi il Comune si ritrovi (finalmente) in possesso della piazza e della viabilità della zona, ma in condizioni “di salute” tutt’altro che soddisfacenti.



A portare la questione in Consiglio comunale un’interpellanza di Cuneo Mia, che verrà discussa nelle serate di lunedì 29 e martedì 30 aprile.

Una vicenda lunga quarantatré anni

Claudio Bongiovanni – capogruppo di Cuneo Mia – sottolinea come nel novembre 2021, secondo rogito del notaio Martinelli, la società Eurofim immobiliare srl ha provveduto al trasferimento al Comune per assoggettamento a uso pubblico delle aree censite a catasto che corrispondono a piazza della Costituzione e alle zone circostanti: una parte di città che ha vissuto nell’irregolarità per quarantatré anni, una situazione risulta solo grazie a svariate interpellanze dei gruppi di minoranza e con la perdita dei suddetti cento parcheggi sotterranei pubblici.



L’affidamento dell’aggiornamento catastale è stato ufficialmente affidato il 4 ottobre dell’anno scorso e il passaggio di proprietà definito ufficialmente il 6 dicembre.

Bongiovanni chiede conto al Comune, ora proprietario

“Le attuali condizioni di salute della piazza non sono granché – scrive Bongiovanni - , riportano abbassamenti del sagrato dovute all’impiego di materiali non idonei alla sua realizzazione e per questo sono già stati transennati ben 16 parcheggi, ormai non più utilizzabili. Via Luigi Einaudi nella sua parte viabile ha subito cedimenti nei pressi del sottostante parcheggio interrato (anche qui probabilmente dovuti alla scarsa consistenza del materiale impiegato), e manca l’apposita segnaletica di pericolo”.



“Come s’intende porre rimedio alla situazione di degrado, ora che il Comune è proprietario del bene pubblico?” conclude Bongiovanni.