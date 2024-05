Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio, a Savigliano sulla strada statale 662, all'altezza del ponte sul fiume Varaita.

Una moto per dinamiche in fase di accertamento è finita contro il guard rail. Il conducente fortunatamente, non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Savigliano e Saluzzo e il personale sanitario del 188, insieme alle Forze dell'Ordine.