Tragedia al motoraduno di Monale d'Asti: muore giovane motociclista di Priocca

È Andrea Danusso il giovane che ha tragicamente perso la vita nell'incidente di questa mattina.

Classe 2006, viveva a Priocca insieme alla sua famiglia, molto conosciuta in paese.

"Una tragedia per la quale non ci sono parole. - lo ricorda il sindaco Marco Perosino - "Andrea lo conosco da quando era bambino. Sono amico da anni della famiglia, che è molto conosciuta e stimata in paese. Questa mattina è ancora venuto in paese dove oggi è in corso la Fiera, poi è partito per il motoraduno. Studiava all'istituto agrario, un bravo ragazzo, disponibile e gentile. Una tragedia, per la quale, ripeto, non esistono parole. Tutto il paese si stringe alla famiglia di Andrea in queste ore di profondo dolore".

--------------------------

Tragico incidente questa mattina, domenica 5 maggio, al motoraduno di Monale d'Asti.

Un giovane, classe 2006, originario di Priocca, durante il giro per le colline, ha sbattuto contro un guard rail, all'altezza di Cortanze.

L'incidente è avvenuto verso mezzogiorno, vani purtroppo i tentativi di soccorso.