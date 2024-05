Muore schiacciata dal trattore carico di legna in frazione Scombe a Valloriate

Tragico incidente, nella mattinata di oggi 6 maggio, a Valloriate, in Valle Stura, dove una donna di 63 anni è morta schiacciata sotto il peso di un carico di legna.

Ancora poco chiara la dinamica. Marina Bussone, questo il nome della donna, era seduta sul rimorchio agganciato al trattore guidato dal marito, che si è purtroppo ribaltato all'altezza di un tornante, mentre percorreva una pista forestale pubblica in frazione Scombe Sottane.

Sbalzata fuori, è stata investita dalla legna e dal rimorchio stesso. Tempestivi i soccorsi, arrivati sul posto anche con l'eliambulanza. Purtroppo, però, non c'è stato niente da fare.

La notizia si è diffusa rapidamente. Un grande choc per il marito e per l'intero paese, poco più di cento abitanti, dove si conoscono tutti. La coppia non aveva figli.