Al Magda Olivero di Saluzzo si proietta il film "Andare all'altro mondo" di Remo Schellino

Lunedì 6 maggio alle 21 verrà proiettato al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo il film “Andare all’altro mondo” (2023) di Remo Schellino, all’interno della stagione “Lunedì Cinema” organizzata da Ratatoj APS. Il costo del biglietto è di 5 euro, gratuito per i soci ARCI.

Questo film è un viaggio in Italia che svela, in parte, il rapporto con la morte dentro il tessuto umano del nostro Paese, completando un percorso antropologico, emotivo e culturale dove il fine vita è raccontato nella circolarità, come uscita da un mondo ed ingresso in un altro. Nulla si distrugge, tutto si trasforma. Riti, racconti, testimonianze e conversazioni legate agli ultimi momenti della nostra esistenza. Come scriveva lo scrittore Tiziano Terzani “la fine può essere un nuovo inizio, ma la mia fine è poco più che lo starnuto di una formica”. Con quali sentimenti e con quali forme ci prepariamo ad affrontare la fine della nostra esistenza? Quali le pratiche, i gesti, che ci aiutano ad accompagnare al trapasso un nostro caro? Il lutto, la sepoltura, i lamenti funebri, la richiesta del fine vita.

Un rapporto di fisicità con la salma che non si estingue, anche se nuove tendenze, come la morte digitale, cominciano prepotentemente ad entrare nel nostro vivere quotidiano attraverso i social. Uno spunto per riflettere sul senso dell’esistenza legato strettamente alla nostra inevitabile scomparsa. Una presa di coscienza che dovrebbe aiutarci ad avere una vita piena, a dare il senso e la misura del nostro vivere, a limitare una corsa sfrenata al possesso che offusca i veri sentimenti e i grandi valori. Una livella, come bene interpretò il grande Totò, che mette tutti indistintamente su di uno stesso piano.

Remo Schellino guarda oltre questo imposto silenzio sulla morte, e con la sua macchina da presa va alla ricerca di riti, riflessioni, credenze sull’Andare all’Altro Mondo, mettendo in gioco se stesso, in primis, e certamente tutti coloro che sapranno guardare il suo film.

“Dopo una programmazione che ha portato a Saluzzo grandi opere nazionali e internazionali, film contemporanei e storici, torna il momento di mostrare la produzione di un regista piemontese: Remo Schellino. Abbiamo deciso di ospitare in sala un titolo che completa un percorso antropologico intrapreso dal regista e che si innesta in un percorso identitario sviluppato da Ratatoj al CTMO, percorso che desidera offrire la possibilità a 360 gradi di scoprire cos’è oggi il cinema in Italia”, afferma Ratatoj.