Costigliole Saluzzo, da venerdì 3 maggio "Storie del Viso"

Dalla prossima settimana si alza il sipario sulla terza edizione di “Storie del Viso”, la rassegna culturale proposta dal Comune e da Portofranco con la collaborazione della Pro loco di Costigliole e di Terres Monviso.

Coordinata dal vicesindaco Nicola Carrino e dal presidente dell’associazione Renato Chiapello, si svolgerà in quattro appuntamenti con una cadenza settimanale nel mese di maggio, per poi terminare con la consueta gita finale sabato 1° giugno.

Il tema portante di quest’anno è “La nostra terra nel cuore”. Sono in calendario, infatti, momenti di confronto e racconti riferiti all’emigrazione: per alcuni ospiti un ritorno alle origini. Due incontri saranno dedicati a storie di famiglie legate alla nostra terra e si svolgeranno al venerdì a palazzo la Tour, alle 17. Nel primo, previsto per il 3 maggio, sarà raccontata la storia della famiglia Trevisan, nipoti di emigrati partiti alla volta dell’America Latina. Il quarto appuntamento, in programma per venerdì 24 maggio, sarà incentrato su due interessanti vicende: quella dei fratelli Corrado, emigrati in Belgio per lavoro e tornati per aprire delle attività sul territorio, e quella di Serge Nicolino e Michelle Alladio, discendenti di emigrati che si sono conosciuti in Francia, ma che hanno sempre nel cuore il territorio piemontese.

Si cambia genere nel secondo incontro, venerdì 10 maggio: al “Palas” di Ceretto il pubblico sarà accompagnato da Ambrogio Chiotti, che qui ha realizzato un ecomuseo privato dedicato ai prodotti della collina. Prevista la possibilità di una merenda a base di pane e salame e buon vino.

“Una tisana con la Contessa” è il titolo del terzo appuntamento, sabato 18 maggio: un incontro con i personaggi in costume a palazzo Sarriod de La Tour all’interno del quale si potranno degustare le tisane di Valverbe, azienda leader del settore con sede a Melle. Un evento importante, in cui riprenderà vita l’atmosfera dei palazzi della nobiltà, con guide che accompagneranno i visitatori in un percorso nella storia e nelle stanze del più suggestivo dei palazzi nobiliari costigliolesi.

La rassegna si concluderà, il 1° giugno, con pranzo conviviale alla Locanda del Marchese di Lagnasco, preceduto dalla visita guidata ai castelli Tapparelli-D’Azeglio.

La partecipazione agli eventi è libera.

Per informazioni: 340-7790886.