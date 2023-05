Cuneo: giovedì 1° giugno l'inaugurazione del 'NUoVO'

L’inaugurazione di ‘NUoVO’ - la nuova iterazione dell’area cuneese che, storicamente, ospitava il Nuvolari Libera Tribù – si terrà il prossimo 1° giugno.



L’idea era già stata lanciata lo scorso febbraio dal gruppo di sei trentenni cuneesi che caratterizzano l’anima del progetto - Fabio Cosio, Luca Gazzera, Mattia Bono, il direttore operativo e finanziario Gianluca Serale, il presidente della società Matteo Dalmasso e il referente per gli aspetti culturali Simone Drocco – durante la presentazione occorsa nei locali dello spazio Varco di piazza Foro Boario, ma oggi (sabato 6 maggio) è la sindaca di Cuneo a darle ufficialità e concretezza.

Sui profili social ufficiali della sindaca Patrizia Manassero, infatti, sono comparse alcune fotografie relative a un sopralluogo realizzato da alcuni membri della giunta e del Comune nel cantiere al Parco Fluviale. “Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo all'ex Nuvolari, dove il 1° giugno verrà inaugurato ‘NUoVO Cuneo’ - si legge nel post - . L'area riaprirà alla cittadinanza con uno spazio in cui bambini, ragazzi e adulti potranno fare sport, partecipare a concerti, incontri culturali, laboratori e accedere al bar. Un grande progetto da parte dei nuovi gestori che, con l'appoggio del Comune, stanno lavorando ininterrottamente con serietà e dedizione”.





La struttura che sorgerà al posto dello storico locale musicale che per oltre vent’anni è stato al centro della scena provinciale si imposta su un’area di circa 10.000 metri quadrati e presenterà tre campi da padel riconosciuti dal CONI, riscaldati e coperti, quattro spogliatoi, orti didattici e produttivi, un’area verde per bambini un beer garden ‘alla tedesca’ e un’area verde attrezzata per allenamenti e spettacoli circensi. Saranno presenti anche un centro di aggregazione con punto di ristoro e un playground di circa 200 metri quadrati.



La convenzione quindicinale firmata lo scorso 28 febbraio si sostanzia su un valore di 1.800 euro annui.



Il Comune prevede di creare un parcheggio di testata nell’area attigua, attualmente abbandonata.