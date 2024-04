Fossano, imbrattata la sede di Fratelli d’Italia. Toti: “Atto grave, specie all’indomani del 25 aprile”

Brutta sorpresa per i membri della sezione cittadina fossanese di Fratelli d’Italia che oggi (venerdì 26 aprile) si sono recati nella sede di via Giuseppina Falletti, trovandola imbrattata da ignoti vandali.



Il fatto sembrerebbe essere accaduto nella notte appena trascorsa. Sono stati contattati i carabinieri locali, che si occuperanno della denuncia contro ignoti espressa con grande probabilità dai membri della sezione stessi.



“Una ‘sorpresina’ che identificheremo presto con l’autorità come un atto di vandalismo a sfondo politico – commenta Danilo Toti, presidente di sezione - . Un atto spregevole di per sé, che deve far riflettere tutti in maniera profonda su dove si collochi il concetto di democrazia al giorno d’oggi. Un’eventualità davvero molto grave”.



“Credo che il senso del 25 aprile sia proprio il contrario di quello che è stato espresso con questo gesto – ha concluso Toti - . Ieri abbiamo commemorato e ricordato la conquista di una libertà, è ancor più grave il segnale che è stato lanciato con quest’atto di vandalismo”.

Sulla questione si è espressa anche Tiziana Airaldi, consigliere capogruppo di Fratelli d'Italia: "Un atto di pura e triste vigliaccheria nei confronti della nostra sede. La giornata del 25 aprile è votata al celebrare democrazia e libertà e troviamo davvero insensato lo sfruttare la notte per realizzare un attacco di questo tipo, invece di aprirsi a confronti verbali e democratici".