Procede lo sgombero neve in alta Valle Varaita: transito consentito fino al Pian dell'Agnello

Procedono spediti i lavori di sgombero neve sulla strada provinciale 251 del Colle dell’Agnello e dalle ore 12 di oggi, sabato 6 maggio, è riaperto il transito dei veicoli a motore dalla ex dogana di Chianale fino al Pian dell’Agnello, a quota 2.114m e circa 5 chilometri a monte della borgata di Pontechianale. Nella giornata di ieri il consigliere con delega alla montagna della Provincia di Cuneo e presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta, e il sindaco di Pontechianale, Andreino Allasina, hanno effettuato un sopralluogo in loco, per verificare l’andamento dei lavori di sgombero neve, a cura della Provincia di Cuneo.

«Lo sgombero neve sta procedendo speditamente – dichiara Silvano Dovetta –, grazie alla sensibilità dimostrata dall’Ente Provinciale che sta cercando di anticipare il più possibile, in accordo con i vicini francesi, la riapertura dell’importante valico internazionale. Per adesso ci godiamo questa riapertura parziale, comunicata già ieri con una Ordinanza del Settore Viabilità, che può favorire una maggior fruizione turistica dell’alta valle. Attenzione però alle condizioni meteo, che per la giornata di domenica 7 maggio inducono alla prudenza per via di possibili temporali».

Il ripristino parziale della viabilità era stato annunciato due settimane fa e le tempistiche previste sono state finora rispettate: se non vi saranno nevicate consistenti nei prossimi giorni si potrà procedere fino alla riapertura completa.