7 Luoghi imperdibili da esplorare a Reggio Calabria in auto

Reggio Calabria, incastonata tra le acque cristalline dello Stretto di Messina e le maestose montagne dell'Aspromonte, non è solo una città dalla storia millenaria, risalente alla Magna Grecia, è una vera perla. Situata sulla punta dello stivale, è un luogo accogliente e dal clima mediterraneo, con un'incredibile varietà di attrazioni da esplorare. Sicuramente, il modo migliore per visitarla è affidandosi ad un’agenzia di noleggio auto a Reggio Calabria, perché ti consentirà di scoprire tesori nascosti e panorami mozzafiato in tutta serenità. Fra mare azzurro e storia antichissima avrai la possibilità di vivere un'esperienza autentica. Di seguito, troverai un breve elenco di sette luoghi imperdibili da visitare nella città dei bronzi e dintorni.

1. Lungomare Falcomatà

Il Lungomare Falcomatà è sicuramente un punto di partenza perfetto. Definito “il chilometro più bello d’Italia” è una tappa d’obbligo se ti trovi qui, se non altro per godersi qualche momento di relax, ammirando le onde infrangersi sulla spiaggia. Adornato di palmizi e palazzi in stile liberty, questo pittoresco lungomare offre una vista spettacolare sullo Stretto di Messina e sull'orizzonte siciliano. E poi, cosa c’è di meglio di godersi un bel tramonto sul mare?

2. Centro Storico

Poco lontano dal lungomare potrai immergerti nel vero cuore di Reggio Calabria, il suo antico centro storico. Qui troverai strade e palazzi ricchi di storia e cultura che conferiscono un’anima speciale a quest’antica città della Magna Grecia. Passeggiando tra le stradine tortuose potrai anche fermarti a gustare una buon pranzo tradizionale in una delle incantevoli piazze della città.

3. Castello Aragonese

A questo punto non puoi non fermarti anche presso il famoso Castello Aragonese. Si tratta di un’imponente fortezza situata presso Piazza Castello. È uno dei simboli storici più importanti della città e, anche se è chiamato “aragonese”, in realtà la sua fondazione risale all’epoca bizantina. Da qui potrai ammirare la vista panoramica sulla città dall’alto di uno dei torrioni o partecipare ad uno dei numerosi eventi culturali e mostre temporanee che oggi il castello ospita.

4. Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Se si va nella città dei bronzi non si può non fare una sosta al Museo Archeologico Nazionale. In particolare perché si tratta di uno dei musei archeologici tra i più famosi in Italia e perché ha una delle collezioni fra le più importanti riguardo la Magna Grecia. È famoso perché ospita i celebri Bronzi di Riace, due imponenti statue, risalenti al 460-430 a.C. considerate fra i capolavori scultorei più importanti dell’arte greca.

5. Santuario dell’Eremo

Se ti sei affidato ad un noleggio auto a Reggio Calabria , un’altra tappa interessante è il Santuario dell’Eremo. Anche conosciuta come “Santa Maria Madre della Consolazione all’Eremo” è una basilica molto antica, nonché una delle più importanti mete di pellegrinaggio della zona. Risalente al ‘500, è situata in uno dei punti più alti della città e, oltre alla bellezza del santuario, da lì potrai godere di uno dei panorami più belli di tutta Reggio Calabria.

6. Scilla e Chianalea

Un’altra tappa imperdibile, poco lontano da Reggio Calabria, sono i pittoreschi borghi di Scilla e Chianalea. Sospesi a picco sul mare, come un suggestivo presepe antico, questi borghi sono fra i più ammirati dell’intera regione. Qui, i colorati barconi dei pescatori e le case affacciate sul mare, donano al luogo un’atmosfera suggestiva da luogo incantato.

7. Parco Nazionale dell’Aspromonte

A questo punto, se sei amante della natura, con la libertà di un noleggio auto in Italia puoi concludere il tuo viaggio con una visita al Parco Nazionale dell’Aspromonte. Questo parco è una delle aree geologicamente più importanti del Mediterraneo, nonché un'area protetta ricchissima di flora e fauna. Qui potrai avventurarti lungo sentieri panoramici, cascate nascoste e borghi montani, vivendo una vera esperienza a contatto con la natura.

Questi sono solo alcuni suggerimenti di luoghi da esplorare se ti trovi in vacanza qui. E se deciderai di affidarti ad un’agenzia di noleggio auto a Reggio Calabria, come ad esempio Dollar Car Rental, potrai girare liberamente in lungo e in largo, esplorando con calma questa splendida zona d’Italia. Attraverso queste sette tappe potrai guidare alla scoperta dei tesori nascosti, dei panorami mozzafiato e della ricca e antica cultura di questa affascinante città italiana.