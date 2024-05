Il Cestino Fresco, a Borgo Gesso il nuovo negozio di frutta e verdura

Lo scorso 5 aprile la comunità di Borgo Gesso (Cuneo) ha dato il benvenuto a "Il Cestino Fresco", un gioiello di freschezza e gusto ideato e gestito con passione da Sanae Et Toumi. Questa donna straordinaria, con radici marocchine ma un cuore saldamente italiano, ha fatto della sua esperienza e della sua passione per il cibo sano e genuino il motore di una nuova avventura imprenditoriale.

La storia di Sanae è un mix affascinante di culture, esperienze e ambizioni. Dopo aver trascorso anni nel mondo della moda come commessa, Sanae ha sentito il desiderio di esplorare un nuovo territorio: quello dell'alimentazione sana e genuina. "Mangio principalmente frutta e verdura", racconta Sanae con un sorriso, "e ho sempre desiderato un posto dove trovare prodotti freschi e di qualità, così ho deciso di crearlo io stessa".

Così è nato "Il Cestino Fresco", un negozio che va ben oltre il concetto tradizionale di fruttivendolo. Oltre alla vasta selezione di frutta e verdura fresca, Sanae ha ampliato l'offerta per includere succhi di frutta freschi e genuini, olio extravergine di oliva, passata di pomodoro, sughi casalinghi, riso e una tanti di altri prodotti richiesti direttamente dalla sua clientela attenta e esigente. Ma non finisce qui: torte, grissini fragranti e altre prelibatezze gastronomiche completano l'offerta, offrendo una varietà di sapori e aromi che delizieranno anche i palati più raffinati dei cuneesi.

Situato strategicamente lungo via Savona 28, la strada principale che collega Cuneo a Mondovì, "Il Cestino Fresco" ha già conquistato un posto speciale nei cuori e nelle abitudini dei residenti di Borgo Gesso, Madonna delle Grazie e Borgo San Giuseppe. Ma non sono gli unici: negli ultimi 10 giorni, la sua posizione privilegiata ha attirato anche clienti da Beinette e Mondovì, che si sono mossi verso Cuneo per godersi la freschezza e la qualità dei prodotti offerti da Sanae.

L'atmosfera accogliente e familiare del negozio, unita alla passione e alla dedizione di Sanae per il cibo di qualità, sta rendendo questo luogo molto più di una semplice bottega; sta diventando un punto di riferimento per tutti coloro che cercano freschezza, genuinità e calore umano nella loro esperienza di shopping quotidiana.

Sanae Et Toumi non vede l'ora di accogliere nuovi clienti e di condividere la sua passione per il cibo sano e genuino con tutta la comunità di Cuneo e oltre.

Il Cestino Fresco trova a Borgo Gesso (Cuneo), in via Savona 28.

Orario apertura: mattino dalle 8:30 alle 12:30, pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30 dal lunedì al sabato. Giorno di chiusura: domenica.

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61558869623326

Instagram https://www.instagram.com/cestinofresco