Calcio femminile Serie B: Freedom FC Women, cruciale sfida salvezza con il San Marino

Assorbita la sconfitta casalinga con il Bologna, la Freedom FC Women si gioca una fetta importante della propria corsa salvezza in quattro giorni. Le biancoblu infatti affronteranno una diretta concorrente come San Marino Academy ed il Tavagnacco penultimo in rapida successione.

Un dittico che potrebbe rivelarsi decisivo e, in caso di risultati positivi, rimettere al sicuro il team cuneese dalla zona retrocessione, ora distante tre sole lunghezze.

Snodo fondamentale, quindi, sarà la trasferta di oggi (sabato 27 aprile) sul campo di Montecchio: di fronte una squadra, come quella guidata da Giacomo Venturi, forte del cruciale successo nello scontro diretto con il Pavia Academy, che ha permesso alle Titane di assestare il sorpasso proprio sulla Freedom e di agganciare, a quota 24, la Res Women.

“Mi aspetto una gara difficile e sentita perché la posta in palio è molto pesante. - così mister Michele Ardito alla vigilia - Giochiamo contro una formazione che arriva da una vittoria importante e troveremo quindi un ambiente molto motivato, ma questo fa parte del percorso che andremo ad affrontare partita dopo partita. La squadra però si è allenata bene e con la giusta responsabilità, consapevole che i punti in palio sono fondamentali: dovremo perciò fare una grande prestazione, quasi perfetta, per portare a casa l'intera posta”.

L'AVVERSARIA – Il San Marino Academy ha finora ottenuto 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 15 sconfitte, per l'attuale 11° posto in classifica. Fra le sue fila spicca la presenza di bomber Raffaella Barbieri, capocannoniere di squadra con ben 14 centri già messi a segno e match winner proprio nell'ultima sfida giocata, a Pavia. In mediana, occhio alla qualità della classe 2000, ex Juventus, Valentina Puglisi, mentre in difesa all'esperienza dell'ex Sampdoria e Ravenna Valeria Gardel, e Martina Carlini, ex Castelvecchio e Cesena.

All'andata finì 0-2 allo Stadio “Fratelli Paschiero”: decisero le reti di Manzetti e Rossellò. San Marino Academy-Freedom FC Women si giocherà sabato 27 aprile alle 15 allo Stadio di Montecchio: dirigerà la sfida l'arbitro Samuel Dania di Milano, coadiuvato dagli assistenti Manuel Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto e Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto. L'incontro sarà trasmesso sul canale Youtube di Be.Pi Tv, emittente ufficiale della Serie B Femminile.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA VENTISEIESIMA GIORNATA (Domenica 28 aprile ore 15)

Chievo-Ravenna Women 1-1 (venerdì 26-04)

San Marino Academy-Freedom FC Women (sabato 27-04 ore 15)

Bologna-Ternana (ore 12.30)

Genoa-Cesena (ore 14.30)

Brescia-Verona

Pavia Academy-Lazio

Res Women-Arezzo

Tavagnacco-Parma

CLASSIFICA Lazio 68, Ternana 63, Cesena 61, Parma 61, Verona 45, Chievo 43*, Genoa 38, Brescia 33, Bologna 32, Arezzo 27, Res Women 24, San Marino Academy 24, Freedom FC 23, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 4*.

*una partita in più