Racconigi Cycling Team alla “Giornata Rosa - Gran Premio Primavera” di Maser

Vigilia di un nuovo impegno agonistico sulle strade del Veneto per il Racconigi Cycling Team, che nel primo pomeriggio di domani, domenica 28 aprile, andrà a caccia di un grande risultato alla “Giornata Rosa - Gran Premio Primavera - Trofeo Giessegi” di Maser, in provincia di Treviso.

73,900 i chilometri totali di gara, spalmati su 9 giri di 6470 metri, non troppo impegnativi, e su una tornata a più ampio raggio comprendente uno strappo abbastanza impegnativo che senza dubbio farà discreta selezione.

Ritrovo (ore 13:00), operazioni preliminari, partenza (ore 15:00) e traguardo finale saranno collocati presso il Municipio di Maser (TV), in via Bassanese.

La formazione presieduta da Silvio Traversa e diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo schiererà ai nastri di partenza l’under al primo anno di categoria Asia Rabbia, reduce dall’ottimo quarto posto conquistato giovedì 25 aprile al “Gran Premio Busato Legnami” di Cappella di Scorzè (VE), la junior piacentina Arianna Giordani, più volte in ‘top ten’ in questo primo scorcio di stagione, la junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, già finita in ‘top five’ nella gara disputata a Ponte a Egola di San Miniato (PI), e le talentuose atlete all’esordio tra le junior: Dalia Buzzi, varesotta residente a Marzio, e Sofia Cabri, emiliana di Serramazzoni (MO).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GIORNATA ROSA - G.P. PRIMAVERA - TROFEO GIESSEGI” A MASER (TV):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORI: Luca Mesce e Silvio Traversa