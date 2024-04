Savigliano si tinge di colori e preghiere con il Nargar Kirtan: festa Sikh per la prima volta in città

Nonostante la pioggia e la giornata grigia, Savigliano si prepara ad un'esplosione di colori e spiritualità con il Nargar Kirtan, il corteo Sikh formato da uomini, donne e bambini, che per la prima volta si terrà in città, oggi domenica 28 aprile a partire dalle 12.

Un'occasione unica per immergersi nella cultura e nella tradizione Sikh, assistendo ad un evento ricco di musica, danze e preghiere.

L'evento si è sempre tenuto a Marene dove c’è la sede del tempio Sikh e dell’associazione Gurudwara Singh Sabha in cui ogni domenica i fedeli si ritrovano per pregare e mangiare assieme.

In Piemonte esistono solo due sedi di preghiera, oltre a Marene l’altro tempio è a Novara.

“Lo scorso anno durante la manifestazione a Marene – spiega Simona Singh, mediatrice culturale di religione Sikh – abbiamo conosciuto il sindaco di Savigliano Antonella Portera che ci ha invitati a portarla a Savigliano. Abbiamo accolto volentieri in suo invito per farla conoscere ai saviglianesi e a tutti coloro che si recano in città per celebrare questa festa di unità e spiritualità”.

Simona ha 34 anni ed è nata in Italia, suo papà Daljit Singh, originario della regione del Punjab, in India, è stato uno dei primi Sikh ad arrivare in Italia nel 1984 ed è il presidente dell’associazione ‘Gurudwara Singh Sabha’ di Marene dove 14 anni fa è stato aperto il tempio Sikh. La mamma di Simona ha poi raggiunto il marito nel 1989.

Cos’è il Nargar Kirtan?

La parola Nagar significa città o quartiere e Kirtan è un termine che indica il canto di Shabad (gli inni divini).

È un corteo che appunto gira per i quartieri della città e viene celebrato ogni anno dai fedeli Sikh ad aprile in occasione della festa di Vaisakhi, o Baisakhi, una delle celebrazioni più significative per i Sikh, in quanto commemora il battesimo alla nostra religione: il Sikhismo e la nascita del Khalsa nel 1699, grazie all'opera dell'ultimo guru, Guru Gobind Singh.

Per noi Sikh è anche un modo per festeggiare l’inizio del nuovo anno solare che ricorre solitamente il 13 o 14 aprile (se l’anno è bisestile) e che per tradizione segna l’inizio del raccolto del grano in Panjub.

Come avviene il corteo?

Il corteo è accompagnato da musica, fiori, colori, preghiere e rituali. Durante la cerimonia il ‘Granth Sahib’, il libro sacro dei Sikh, attraversa la città adagiato su un camioncino e protetto da un baldacchino accompagnato dai fedeli in processione.

Ad aprire il corteo, davanti al libro sacro, ci sono delle donne che spazzano la strada sulla quale le persone che partecipano al Nargar Kirtan camminano scalzi in segno di rispetto.

Davanti al carro che trasporta il libro sacro dei Sikh, ci sono degli uomini armati di spade per combattere il male, che indossano turbanti e abiti blu e arancioni.

Tengo a precisare che le spade sono utilizzate come ‘arti marziali’ eseguendo delle determinate acrobazie e coreografie, non come armi.

Ci parli delle vostra religione

Il Sikhismo è una religione monoteista nata in India nel 1400, quindi recente rispetto a tutte le altre religioni con le quali presenta molti punti in comune.

I Sikh arrivano soprattutto dalla regione del Punjab, dove la nostra religione è radicata.

Considera uguali uomini e donne e abolisce il sistema indiano che divideva la popolazione in caste.

Sikh significa ‘discepolo’ e nella celebrazione di Vaisakhi con il corteo Nargar Kirtan si ricorda il battesimo dei ‘Panj Piare’(i cinque devoti) per mano del decimo e ultimo guru Gobind Singh avvenuto nel 1699. Essi così presero il cognome Singh’ (leoni) e le donne diventarono ‘Kaur’ (principesse).

Da questi cinque devoti Gobind Singh si fece a sua volta battezzare; in questo modo nella nascente Khalsa, la comunità dei puri, il maestro diventa uguale al discepolo.

Quando si effettua il battesimo nella vostra religione e quali sono i segni distintivi per le persone battezzate?

Al contrario di altre religione il battesimo si effettua quando la persona è pronta, gli uomini dopo il battesimo non possono più tagliare barba e capelli che raccolgono in un turbante, anche le donne non possono più tagliare i capelli perchè rappresentano la relazione con Dio.

Uno dei lavori che eseguono maggiormente i Sikh, soprattutto i primi giunti in Italia, è quello di accudire le mucche da latte e mungerle. Siete vegetariani?

Siamo vegetariani in quanto non mangiamo carne, né pesce né uova, ma non siamo vegani perché consumiamo latte, burro, yogurt e formaggi, che però non vengono fatti con caglio vaccino (proveniente dalle mucche), ma con caglio vegetale.

Simona invita a tutti a partecipare con gioia alla festa Sick, per fare conoscere le loro tradizioni, che si tiene a Savigliano in piazza del Popolo dove tra canti, vestiti colorati di uomini, donne e bambini si potrà degustare il cibo che viene offerto gratuitamente a tutti in segno di amicizia e convivialità e condivisione.

Si potranno assaggiare il riso, alla base di molti piatti di origine indiana, ma anche una sorta di piadine e altri piatti etnici.

Non mancherà la pizza che sarà cotta in appositi forni direttamente in piazza.

La festa inizia alle 12 da piazza del Popolo da dove partirà la processione del Nargar Kirtan tra abiti colorati, inni sacri, musica e preghiere Sikh che risuoneranno nell’aria portando pace e gioia.

Il corteo procederà per le vie della città e rientrerà attraverso corso Roma su piazza del Popolo, dove si terranno i festeggiamenti fino alle 18.

È previsto l’arrivo di 2000-3000 persone di religione Sikh oltre che dal Piemonte anche dalla Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna per partecipare al Nagar Kirtan.