A Cuneo un flashmob delle "Donne in cammino per la pace"

Scenderanno in piazza anche a Cuneo le "Donne in cammino per la pace" che, da mesi, fanno sentire la loro richiesta di "cessate il fuoco" con manifestazioni pacifiche e silenziose a Mondovì.

Con un flashmob, sabato 4 maggio, il gruppo sarà a Cuneo. Il ritrovo è fissato alle 17 in piazza Galimberti e si proseguirà poi in via Roma fino a largo Audiffredi.

"È ora di uscire dalle nostre case e scendere in strada - dicono - per denunciare pubblicamente la mostruosità della guerra le cui radici non stanno solo nella mente malata di qualche potente, ma anche nel modo nevrotico di vivere la quotidianità, nel consumismo compulsivo, nel modo di impostare lo sviluppo industriale e di organizzare la societa' basata sulla competizione.

Proviamo insieme a costruire una società migliore e solidale perché si realizzi una vera giustizia sociale degna di questo nome.

Spegniamo le guerre.

Costruiamo la pace.