Bra, iniziate le celebrazioni in onore del Cottolengo con la Messa nella Piccola Casa della Divina Provvidenza [Foto]

Nella mattinata di lunedì 29 aprile la città di Bra ha iniziato le celebrazioni in onore del Cottolengo. Alle ore 9.30, il parroco don Gilberto Garrone ha presieduto la Santa Messa alla vigilia della memoria liturgica di San Giuseppe Benedetto nella cappella della Piccola Casa della Divina Provvidenza che, per l’occasione, è diventata casa di festa e di speranza.





Hanno concelebrato don Michele Bruno, cappellano della Casa e don Mattia Miggiano, per una liturgia che è stata accompagnata dal coro guidato da Alessandra Bugnano con Ivo Germanetto al clarinetto e Massimiliano Stenta alla tastiera.

L’assemblea era formata dagli ospiti dell’Istituto, famigliari, oltre a operatori, volontari e suore con in testa la superiora suor Anna Castellano, che ha dato a tutti il saluto di benvenuto, ricordando che la festa di quest’anno è arricchita dal 90° anniversario della canonizzazione del Fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza, proclamato santo il 19 marzo 1934 da papa Pio XI, che chiamò il Cottolengo «Il gigante della carità».

Lo conosceva bene San Giuseppe Benedetto Cottolengo, diventato una carezza vivente del Padre per tutte le persone fragili nel corpo e nell’anima. La sua Piccola Casa, come una goccia, è diventata un grande fiume di carità, che ha irrigato tanti cuori deserti e ha creato oasi di vita in tutto il mondo.