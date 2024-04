Gli alunni del liceo artistico realizzano proposta grafica per il decennale della Casa del Quartiere Donatello

Con un progetto di alternanza scuola lavoro ottimamente coordinato dalle prof.sse Grazia Gallo ed Erica Bocchino, il liceo artistico di Cuneo festeggia il decennale della Casa del quartiere facendo sinergia con il territorio in un patto educativo di comunità.

Martedì 23 aprile, la classe 4E indirizzo Grafica ha incontrato due educatori della Casa del quartiere Donatello di Cuneo (CQD), Francesco e Giacomo, per un confronto circa i manifesti, locandine e formati social che gli studenti e le studentesse hanno realizzato per un’occasione speciale: un evento nei giorni 7, 8, 9 giugno per festeggiare i dieci anni della Casa del quartiere. Il progetto di collaborazione è iniziato qualche settimana fa con un sopralluogo nei locali e negli spazi esterni alla Casa, è proseguito con la progettazione e successivamente con la proposta grafica di ciascun allievo/a in tre formati: manifesto 70x100 cm, locandina A5 e 6x6 per la pubblicità sul web. Ogni lavoro ha una propria filosofia con scelte grafiche e stilistiche pensate in funzione dell’evento.

Francesco e Giacomo hanno portato in classe i ringraziamenti di tutta l’equipe della Casa del quartiere e si sono complimentati per il grande lavoro svolto; la consegna chiesta ai ragazzi non era facile per le tante proposte in occasione dei festeggiamenti e perché rivolte ad un pubblico eterogeneo.

La scelta (molto difficile) è ricaduta su un lavoro che, più di altri, dà l’idea di molteplicità, di dialogo, di accettazione, di convivenza e che si pensa sia capace di rivolgersi ad un ampio target. Nel mese di maggio saranno stampati i manifesti e pubblicizzati i tre giorni attraverso i canali social.