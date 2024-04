Paesana, si ripuliscono i sentieri dopo il maltempo e si cercano volontari

In seguito alle nevicate e alle piogge dei passati mesi molti sentieri del territorio di Paesana sono minacciati dalla caduta di alberi e altri sono impraticabili.

La comunità si è ampiamente attivata per rendere nuovamente fruibili ai cittadini e ai turisti tali percorsi. In particolare, oltre a privati cittadini e alla pro loco si sono attivate l'associazione "La rua dle frere", il gruppo AIB di Paesana e il gruppo "bici da montagna". La pro loco si offre di coordinare gli sforzi, ma i volontari partecipano in maniera autonoma.



Allo stato attuale sono stati ripuliti i sentieri che dalla borgata Raina porta a San Grato; tournur - porcili - gerbido; il sentiero di Rosetta e di Romilda; strada tra ferriere e pian marmarin; il sentiero tra le borgate Giai e Galinet; sentiero della Ruberta. Lo sforzo è concentrato su Paesana in quanto la stragrande maggioranza dei volontari è del territorio.



Rimane ancora molto da fare, quindi si invita chiunque fosse interessato e disponibile a contattare la pro loco. Si specifica che data la natura dell'attività, i volontari prestano il proprio lavoro autonomamente, e la responsabilità è da intendersi strettamente individuale.