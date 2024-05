Balocco e Ferragni nel mirino del Codacons: "Compreresti ancora un loro prodotto?"

Non si fermano le iniziative intraprese dal Codacons sul caso del pandoro Balocco griffato Ferragni.

Sul caso, in merito al quale nei giorni scorsi il Tribunale di Torino si è pronunciato con un proprio provvedimento ( leggi qui ) respingendo parte delle istanze avanzate dall’associazione di consumatori presieduta da Carlo Rienzi, quest’ultima è arrivata a lanciare ora addirittura un sondaggio, pubblicato sul proprio sito web ( qui ) e aperto a chiunque voglia esprimere una propria preferenza in merito alla propria propensione all’acquisto, alla luce della vicenda, di prodotti dell’industria dolciaria fossanese o sponsorizzati dalla nota influencer .

"Dopo la vicenda della Ferragni e del pandoro Balocco - è la domanda –, con l'indagine in corso a Milano per truffa aggravata, compreresti un prodotto di questa azienda o consigliato dalla Ferragni?", con due opzioni di risposta in caso positivo o negativo.

"I risultati del sondaggio – informa l’associazione presieduta da Carlo Rienzi – verranno resi noti nei prossimi giorni dal Codacons".