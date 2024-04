A Bra l’arte non si mette da parte, grazie all’associazione BrArte di Agata Comandè

A Bra arte e cultura ne abbiamo. E dove potrebbero stare se non in quel di BrArte? Citofonare in via Vittorio Emanuele II, 148. Per scoprire e curiosare, per farci ispirare, per imparare o chiacchierare. Vale tutto. Perché BrArte, l’associazione presieduta da Agata Comandè, significa interessanti incontri, presentazioni, installazioni, cose, gente. Per orientarvi nell’infinità di eventi e situazioni, abbiamo quindi pensato ad un briefing rapidissimo dei prossimi appuntamenti. Prendete nota.