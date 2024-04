Il grazie di un paziente al personale dell'ospedale Santa Croce di Cuneo

Preg.mo Direttore,

Domenica scorsa mi sono trovato con un non semplice problema cardiaco. Contatto il mio medico personale: mi consiglia un sollecito ricovero in pronto soccorso al Santa Croce di Cuneo. Apenna giunto e descritti i miei sintomi allo sportello, vengo immediatamente posto ad un controllo ecocardiografico, poi portato in altra sala dove un solerte cardiologo ed i suoi collaboratori mi sottopongono ad altri esami.

Tutto con velocità ed estrema cordialità.

Un sincero grazie a tutti coloro che si sono occupati di me, pure in considerazione di una giornata festiva. La nostra sin troppo bistrattata sanità pubblica sa ancora esprimere momenti eccezionali che è giusto segnalare.

M.B.