"L'ATC di Fossano manca di risorse per la manutenzione. Il Comune potrebbe fare la sua parte"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da Francesco Balocco, come risposta a una dichiarazione del sindaco uscente Dario Tallone.



***

Sono stato tirato in ballo dal Sindaco Tallone, con toni che non si addicono molto a un primo cittadino, in merito alla questione ATC. Rispondo volentieri.



Da poco più di due anni sono membro del Consiglio di Amministrazione dell’ATC (Agenzia Territoriale per la Casa) Piemonte Sud. Un incarico che svolgo a titolo completamente gratuito e che non ha in realtà grossi poteri operativi. Tuttavia credo di essere riuscito ad ottenere per Fossano alcuni importanti risultati, come l’intervento di riqualificazione, grazie al Superbonus 110%, dello stabile di via Marene: 16 alloggi, di cui 4 gravemente ammalorati recuperati grazie a fondi ex Gescal (statali). Inoltre numerosi interventi si sono realizzati su altri alloggi sistemati grazie a fondi propri della ATC. Un anno e mezzo fa gli alloggi inabitabili erano 26. Oggi resta critica solo la situazione di 6 alloggi a Maddalene e di 2 a San Sebastiano ormai difficilmente recuperabili.



Nel contempo tre alloggi, grazie al mio interessamento, sono stati affidati dall’ATC al Consorzio Monviso Solidale che grazie a Fondi del PNRR (200.000 euro) li renderà disponibili per persone disabili. Le stesse risorse del PNRR che il Comune non è stato in grado di intercettare.



La situazione complessiva quindi è decisamente migliorata, anche se mancano risorse per la manutenzione spicciola.



Il Comune sia pure non avendo competenza diretta, potrebbe con il contributo per esempio della Fondazione, fare la sua parte, come stanno facendo quasi tutti i principali comuni della provincia. E’ una questione di dignità per la città e per chi ci abita.