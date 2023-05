Frana di un terrazzamento a Sanfront: disposta la chiusura di via dei Fiori in frazione Robella

La frana nel Comune di Sanfront, nella zona sulla strada che dalla frazione Rocchetta sale alla borgata museo di Balma Boves, ha interessato un terrapieno di una 'seconda cas' che non era quindi occupata dai proprietari.



“Il terrazzamento colpito era di dimensioni importanti, 30 metri di lunghezza per 5 di larghezza - spiega Francesco Lombardo vicesindaco di Sanfront - Il movimento franoso è avvenuto in seguito alle infiltrazioni dell’acqua sotto il terreno. La casa è al momento inagibile e la strada di via dei Fiori, che dalla frazione Rocchetta, porta a Balma Boves, è inaccessibile. È stata disposta la chiusura dal ponte all’altezza del ‘combale La Gorgia’ – continua Lombardo - per motivi di sicurezza. Lasciamo drenare il terreno completamente saturo d’acqua per alcuni giorni fin quando non è assestato. In un sopralluogo con i tecnici e l’Aib si sono evidenziate delle crepe nel terreno con rischio di movimenti dello stesso”.



La zona interessa, oltre alla casa che ha subito la frana, ha altre quattro abitazioni.



“I tecnici del Comune – spiega Lombardo - per evitare rischi hanno fatto spostare le auto dagli abitanti a valle, dopo aver liberato la strada con una ditta esterna, per evitare che possano essere coinvolti nel movimento franoso durante gli spostamenti ”.



Il Comune di Sanfront era stato pesantemente interessato dall’alluvione del 2016.



Negli anni seguenti, tra i principali interventi, sono stati fatti molti lavori di risistemazione spondale e ricalibrature d’alveo, oltre a ripristinare i tratti di strada che erano stati all’epoca distrutti dal Po.



“Abbiamo in previsione un intervento di sistemazione di specie spondale a Rocchetta. Desidero rimarcare – sottolinea il vicesindaco – che dopo l’evento alluvionale di queste 48 ore, nonostante il Po sia ingrossato molto tra ieri oggi, le difese realizzate hanno funzionato perfettamente e non abbiamo avuto problematiche legate al suo corso d’acqua. In ambito di prevenzione, stiamo attuando attraverso degli interventi mirati in Frazione Rocchetta una nuova difesa spondale sulla sinistra idrografica del fiume Po. Il cantiere è previsto a inizio estate”.