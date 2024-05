Venerdì 24 maggio a Bagnolo inizia Pietra Tec: il programma

Una tre giorni intensa e ricca di appuntamenti per fare luce su questo materiale così versatile ed eterno, organizzata dalla Pro Loco di Bagnolo Piemonte, in collaborazione con Eventful, l'Amministrazione Comunale, l’Ass. Unione Cavatori e l’Ass. Bacino Minerario Leonardo Da Vinci, con il patrocinio di tutti i Comuni dei bacini estrattivi e di Confartigianato Imprese Piemonte e Confartigianato Cuneo.

L’appuntamento è a Bagnolo Piemonte dal 24 al 26 maggio dove addetti ai lavori, cavatori, architetti ma anche tanti appassionati potranno conoscere meglio questa pietra, apprezzarne tutte le sue caratteristiche e scoprire magari anche qualche uso curioso.

L'evento Pietra Tec nasce dalla volontà di promuovere la Pietra di Luserna in una prospettiva innovativa, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del settore in termini di formazione, impiego del prodotto, meccanizzazione e sviluppo tecnologico nei processi di estrazione e lavorazione. La Pietra di Luserna, conosciuta anche come "Gneis Lamellare", è un materiale distintivo per il suo utilizzo nel design e nell'architettura degli interni ed esterni, estratto esclusivamente nelle valli Piemontesi della Val Pellice e della Valle Po.

Di seguito troverete i vari appuntamenti suddivisi per aree tematiche.

I convegni

Si inizia venerdì 24 maggio alle 10:00, quando in piazza Sen. Paire aprirà ufficialmente l’area Expo Tecnica. Sempre qui prenderanno il via alle 9:30 gli incontri B2B ed i convegni (ingresso gratuito su prenotazione). Il primo giorno di convegni è dedicato agli architetti, progettisti e costruttori che utilizzano la pietra di Luserna nei loro progetti. Si parlerà di “Progettare con la pietra. Impieghi storici e contemporanei di una materia eterna”, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo. Interverranno l’Arch. Saverio Isola “Pareti di Pietra - Architettura e paesaggi nei progetti dello Studio Isolarchitetti”; l’Arch. Gianfranco Cavaglià “Imparare a vedere - Costruzioni montane, archivio di conoscenze, esperienze e abilità”; l’Arch. Stefano Longhi “Oro, Argento, Bronzo e Pietra di Luserna - Il materiale lapideo nell'architettura sportiva”; l’Arch. Luigi Ferrando “Costruire per l'eternità - Tempo e durevolezza come filosofia di progetto”; l’Arch. Enrico Perassi “Architettura di Pietra - Le balme un archetipo tra comunità e paesaggio”; l’Arch. Davide Alaimo “Applicazioni d'autore - Pietra di Luserna nell'architettura moderna e contemporanea”. Nel pomeriggio inaugurazione della mostra multimediale “Pietra 2.0: Passato antico / Futuro Innovativo” ed intervento dell’Unione Cavatori e Associazione Leonardo Da Vinci su “Tecnologia e tecnica delle lavorazioni lapidee”. A seguire visita guidata agli stand dimostrazioni pratiche e approfondimenti tecnici. A concludere il pomeriggio sarà l’Arch. Simone Donzino con “Finiture superficiali - Pietra, esperienza sensoriale”. I lavori termineranno alle 18:00.

La seconda giornata di convegni, sabato 25 maggio, è riservata agli operatori del comparto lapideo: dai cavatori agli artigiani, dai posatori alle imprese edili. Ascolta le testimonianze dirette, scopri le nuove tecnologie, apprendi nozioni in tema di agevolazioni e bandi, a cura di Confartigianato Imprese Piemonte e Confartigianato Cuneo. “Costruire in pietra: opportunità a confronto – Tecnologia, normative, sostenibilità e strategie vincenti per un settore in continua evoluzione”. Dopo i saluti iniziali e la presentazione a cura di Giorgio Felici, Daniela Minetti e dell’Ing. Gianluca Odetto, gli interventi partiranno con l’Eurgeol. Grazia Signori “Certificazioni di prodotto per le pietre naturali: loro applicazione e come ottenerle” e su “Conservare, riqualificare e dare futuro alle pavimentazioni in pietra, tra saperi antichi ed esigenze contemporanee”. Toccherà poi al dott. Piero Primavori che parlerà di “Strumenti di protezione e promozione commerciale: a che punto siamo con la pietra naturale” e al dott. Renato Vautero su “Silice libera cristallina nella lavorazione della pietra: quali rischi per la persona?”. A concludere la mattinata sarà Roberto Maero con “Misure agevolative della Regione Piemonte in materia di efficientamento energetico e produttivo”.

Alle 14:30 si riprenderanno i lavori con Caterpillar Italia “L’evoluzione tecnologica nel settore estrattivo. La soluzione CGT che generano valore e sostenibilità”, e seguire Alternative ADV “Marketing, vendite e finanza. Come metterli d’accordo e costruire una strategia sostenibile al servizio della crescita del parco clienti”. A concludere la giornata Guppo Cet “Comunità energetiche” con l’intervento dell’ex deputata Claudia Porchietto.

Alle 17:30, in piazza Sen. Paire, cerimonia inaugurale con i discorsi delle autorità.

Pietra Kids

Tanti gli appuntamenti per i bambini e le famiglie a Pietra Tec grazie al progetto Pietra Kids. Si inizia sabato alle 15:30 in piazza San Pietro con il “Percorso di Pietra”, un tour di informazione e formazione sui vari aspetti sulla lavorazione della pietra (rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado). Alle 16:00 in largo Einaudi trial per i più piccoli con B.L. Motors, mini circuito di prova per moto da Trial adatte ai più piccoli fino alle ore 18:00. Alle 17:00 “Concorso design crea la Mascotte” in piazza Paire con la premiazione del progetto e del nome della mascotte della fiera tra quelle pensate dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Domenica apertura di Pietra Kids alle 10:00 con il trial per i più piccoli in largo Lequio (l’appuntamento si ripeterà anche dalle 14:30). Alle 15:00 piazza San Pietro “Scambié la Pera. Riusciresti a trasformare un piccolo oggetto di pietra, in qualcosa di molto più grande?” per gruppi di 5 ragazzi dagli 11 anni in poi. Alle 16:30 laboratorio didattico di pittura su pietra per bambini dai 3 agli 11 anni, fino alle 18:00.

Pietra Sound e cibo

Uno spazio per ascoltare buona musica e divertirsi sorseggiando un cocktail, ma anche un’area food con self-service a cura dell’Associazione Borg8 e della Proloco. Qui si potranno trovare piatti tipici della cucina piemontese, ma soprattutto la specialità: la pasta Losetta, piccole lasagnette grigie che richiamano la Pietra di Luserna. Il padiglione ristorante aprirà venerdì alle 19:30 in piazza Divisione Alpini. Alle 20:00 inizio di Pietra Sound con DJ Set Marco Pasquero; alle 21:00 Concerto David Quasso band; alle 21:30 apertura Area Cocktail Bar mentre alle 22:30 prenderà il via il concerto Bar Mario: Vasco Rossi, Ligabue e 883.

Sabato apertura del padiglione ristorante alle 19:30 e dalle 20:00 dj set. Alle 21 concerto Jessica Grande e Fabio Barbero. Alle 22:00 apertura del Cocktail bar e alle 22:00 serata Giovani con dj Pitone.

Domenica apertura del padiglione ristorante per pranzo alle 12:30 e per cena alle 19:30. Per la serata musica a cura di dj Marco Pasquero. Chiusura ore 22:00.

Materioteca (padiglione Pietra Tec)

Qui, immergetevi nell'arte e nella maestria artigianale che ha reso famosa la Pietra di Luserna nel mondo. Attraverso una serie di esemplari lavorati con diverse tecniche, potrete esplorare le varie sfaccettature di questa pietra dalle tonalità grigie, scoprendo le sue molteplici applicazioni nell'architettura, nella scultura e nell'arredamento.

Ma non è tutto: la mostra multimediale vi condurrà in un viaggio coinvolgente attraverso tutte le fasi della filiera produttiva, dalla selezione dei blocchi grezzi all'estrazione dalle cave fino alla lavorazione e alla finitura dei manufatti. Con video, animazioni e testimonianze, avrete la possibilità di comprendere appieno il processo creativo dietro ogni singolo pezzo di pietra.

Che siate appassionati di storia, amanti dell'arte o semplicemente curiosi esploratori, la Materioteca della Pietra di Luserna vi attende per offrirvi un'esperienza indimenticabile, dove tradizione e innovazione si incontrano per celebrare la bellezza e l'eccellenza della Pietra di Luserna.

Sport e dimostrazioni

Sabato alle 21:00 in largo Einaudi esibizione Piloti Trial a cura di B.L. Racing Team fino alle ore 23:00. Domenica alle 8:30 Pedalata tra Amici in MTB da piazza Divisione Alpini. Si tratta di una pedalata in E-MTB (ma non solo) di 30 km con un dislivello di 1000 metri organizzata da Ba.Bi. Trails. Alle 11:00 ed alle 16:00 nuove esibizioni dei piloti Trial. Alle 14:30 selezione squadra del Bagnolo Piemonte Torneo Calcio Balilla “Bagnul”. Alle 17:30 in piazza Divisione Alpina gara di abilità di manovra mezzi meccanizzati ed esibizione strong man dell’associazione Ironbull di Cavour. Inoltre si potranno fare dei voli panoramici in elicottero sui bacini estrattivi.

Pietra Tec 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per esplorare le nuove frontiere della lavorazione e dell'utilizzo della Pietra di Luserna.

Unisciti a noi per un'esperienza indimenticabile nel cuore delle valli Piemontesi.