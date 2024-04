Fondazione CRC, nel Cda si prospettano i nomi di Federico Borgna e Mauro Bernardi per Cuneo

Non dovrebbero esserci liste per il Cda della Fondazione CRC, i cui termini per la loro eventuale presentazione scadevano oggi, martedì 30 aprile.

Un accordo, per quanto da verificare alla prova dei fatti durante la prima riunione del nuovo Consiglio generale (venerdì 3 maggio), sarebbe intercorso poco fa con l’intervento diretto di Alberto Cirio, dominus incontrastato della partita.

Perché, se è vero che Mauro Gola sarà il nuovo presidente della Fondazione, è assodato che il vincitore politico è Cirio.

L’intesa pare stata raggiunta, nonostante sia al ribasso almeno per quanto riguarda la rappresentanza del Comune di Cuneo.

Il condizionale resta comunque rigorosamente d’obbligo fino all’ultimo.

Risulta – in base all’accordo intercorso - che Cuneo avrà un solo rappresentante comunale nella persona dell’ex sindaco Federico Borgna.

Il secondo posto, in quota Cuneo, non sarà invece appannaggio dell’istituzionale comunale e meno che mai della maggioranza consiliare, ma andrà al presidente dell’ATL Cuneo, Mauro Bernardi, ipotesi che dà soddisfazione politica a Fratelli d’Italia e in particolare al capogruppo regionale Paolo Bongioanni.

Tra poche ore vedremo che succederà in Consiglio comunale, dove pare essersi trovato un rattoppo alla crisi deflagrata ieri sera.

Con quali prospettive di durata non è però dato sapere. Si naviga a vista in attesa degli eventi.