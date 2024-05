Previsioni Polygon (MATIC) a breve termine

Quando parliamo di Polygon, parliamo di un sistema multi-chain che ha l’intenzione di risolvere i problemi di scalabilità di gran parte delle blockchain attraverso l’uso delle criptovalute. Grazie a Polygon è possibile eseguire transazioni veloci e sicure anche sui negozi online.

Cosa può fare MATIC, token nativo della piattaforma, nei prossimi anni? Sulla blockchain di Polygon è costruito un nuovo token che sta riscuotendo grande successo in prevendita: Dogeverse ha superato $12,3 milioni in un tempo record grazie alla sua natura multi-chain.

VISITA LA PREVENDITA DI DOGEVERSE

Polygon: in cosa consiste?

Polygon è una piattaforma costruita su Ethereum che ha intenzione di incentivare la scalabilità della blockchain. Qui si possono sviluppare applicazioni, dApp e smart contract. Il token nativo di Polygon è MATIC che, lo scorso anno, è stato indicato come uno dei progetti più interessanti della blockchain.

MATIC ha raggiunto il suo ATH di $2,68 nel dicembre del 2021, mentre oggi è in netto calo di oltre il 4% e si attesta sui $0,7002: cosa può fare il token nei prossimi anni? Negli ultimi tempi il trend dominante rialzista di MATIC è stato interrotto e MATIC ha iniziato la sua discesa: ha ancora le carte in regola per riprendersi?

Previsioni del prezzo di Polygon (MATIC): 2024

Le caratteristiche di Polygon, come l’evoluzione tecnologica e le innovazioni alle quali il progetto vuole dare vita, portano a essere ottimisti nei confronti della piattaforma, che ha una natura decentralizzata.

Di conseguenza, MATIC potrebbe raggiungere un massimo di $1,55 entro la fine del 2024, con un prezzo medio di $1,18 e un minimo di $1,08.

Previsioni del prezzo di Polygon (MATIC): 2025

Polygon ha in programma di creare partnership con grandi aziende: questo, in unione agli sviluppi tecnologici del sistema blockchain, potrebbe dare la giusta spinta a MATIC per salire di prezzo.

Di conseguenza, MATIC potrebbe raggiungere circa $20 entro il 2025. Per questa ragione, vale quindi la pena monitorare sia il progetto, sia il token, e valutare di inserirlo nel proprio wallet, tenendo sempre presente la volatilità estrema del settore crypto.

Dogeverse è la nuova meme coin multi-chain che supera 12,3 milioni di dollari in prevendita: può fare meglio di Polygon?

Dogeverse è una nuova meme coin basata sul token DOGE, che ha raggiunto oltre $12,3 milioni con un DOGEVERSE a $0,000304, in un tempo record, dimostrando quanto sia forte la sua potenzialità.

La sua mascotte è Cosmo, un doge che si distingue dagli altri perché ha scoperto di poter saltare da una blockchain all’altra e che simboleggia la libertà e la flessibilità, caratteristiche del settore crypto.

DOGEVERSE è in effetti un token multi-chain: lanciato prima su Ethereum, attraverso la tecnologia di Wormhole, ha successivamente raggiunto Polygon e la BNB Chain, Avalanche, Base e Solana.

La forza del progetto è data soprattutto da un fattore come l’Interoperabilità: Dogeverse, utilizzando Wormhole e Portal Bridge, vuole garantire ai suoi utenti di poter sfruttare ogni blockchain senza limiti.

Gli utenti possono inoltre selezionare la propria blockchain preferita, ovvero quella con le tariffe più basse e la maggiore velocità di transazione, risparmiando e ottenendo il meglio dal settore.

Il progetto conta su una tokenomica forte: la fornitura totale ammonta a 200 miliardi di token, dei quali il 15% è destinato alla presale, il 10% alle ricompense per lo staking, il 25% al marketing, il 25% ai fondi per il progetto, il 10% alla liquidità e il 5% restante per i listing sugli exchange.

Anche la roadmap è solida e si divide in 5 fasi, che includono, per esempio, il lancio del sito web e dei canali social, l’audit degli smart contract, la presale e la creazione della community, il marketing, le richieste per CoinMarketCap e CoinGecko, fino ai listing sui DEX e quelli sui CEX nella fase finale.

Il progetto include anche il meccanismo di staking, che al momento ha un APY del 90% e la distribuzione delle ricompense del quale avverrà al ritmo di 6088 DOGEVERSE per blocco Ethereum, nell’arco di due anni.

Chi è interessato e vuole partecipare alla presale, può comprare il token DOGEVERSE con ETH, USDT, BNB, MATIC, AVAX o usando una carta di credito/debito bancaria, e collegando il proprio wallet al sito ufficiale del progetto.

Dogeverse mette insieme il tema cane, la forza di una meme coin e i vantaggi di un token multi-chain, per cui può fare anche 100x con il listing, dando maggiori soddisfazioni di MATIC.

VAI ALLA PREVENDITA DI DOGEVERSE