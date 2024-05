Federmanager Cuneo: un partner di fiducia per le conciliazioni aziendali

Riportiamo la testimonianza di un nostro associato che ha avuto necessità di sostegno e supporto in una trattativa per la fuoriuscita dall’azienda che spiega bene quanto sia importante tutelarsi per tempo ed entrare a far parte della nostra federazione da parte di un dirigente industriale.

Come hai conosciuto Federmanager Cuneo?

Il mio contatto è stato quasi casuale, stavo cercando su internet le modalità per potermi tutelare e ho incrociato un vostro articolo che mi ha ricondotto poi al vostro sito.

Se puoi raccontarlo, cosa è avvenuto?

La mia iscrizione a Federmanager Cuneo è avvenuta tempo prima che si verificasse questo caso. Qualche mese fa la mia ex azienda ha deciso di interrompere il contratto di lavoro e mi è stato consigliato di seguire un percorso di assistenza e supporto, che ritengo realmente utile perché non sempre viviamo situazioni del genere e spesso ci si trova impreparati di fronte a queste evenienze. Grazie a Federmanager Cuneo per quanto possa essere positiva una situazione come questa, è andato tutto per il meglio. Dal mio punto di vista, la parte altrettanto importante dell’assistenza agli associati è anche tutto il supporto post-conciliazione grazie alla convenzione Federmanager Cuneo - EPACA Cuneo che mi ha permesso di “limitare” e anticipare le necessità burocratiche che, se si affrontato da soli, a volte diventano insormontabili. Ribadisco che è stato fondamentale avere un consulente, uno staff che ti accompagna e ti da una mano, perché ci si sente sostenuti e permette di evitare di commettere "errori di percorso".

Particolarmente apprezzato anche il supporto e i consigli riferiti al FASI, al Previndai e agli aspetti contrattuali in prospettiva.

Consiglieresti Federmanager Cuneo a un dirigente industriale?

Ho consigliato e consiglierò il supporto di Federmanager a tutti i miei contatti perché ho realmente ricevuto la giusta risposta in termini di professionalità e quel “calore umano” che in queste situazioni serve, non va sottovalutato. Concettualmente, l’iscrizione a Federmanager è come “un'assicurazione”, tra averla e non averla, risulta poi utile quando c'è la necessità, per cui invito tutti coloro che stanno valutando l’adesione di procedere senza indugio. Naturalmente, si spera di non doverla mai usare, ma quando ti accade una situazione del genere fa davvero da “parafulmine” in tutti i sensi.

