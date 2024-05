Federica Barbero candidata alle Europee per FdI nella circoscrizione nord-ovest

Federica Barbero Invernizzi, architetto con studio a Moretta, dal giugno 2023 è la responsabile regionale del ‘Dipartimento spettacolo teatro e valorizzazione del territorio per Fratelli d'Italia’.

Lei stessa, poco fa, ha annunciato sul suo profilo Facebook di essere candidata alle europee per la circoscrizione nord ovest. Lo ha fatto dicendosi "onorata di aver ricevuto l'investitura di candidata alle prossime elezioni europee nella lista di @fratelliditalia nella circoscrizione nord-ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria): sarebbe un grande traguardo, per me, raggiungere la più alta sede da cui possa levarsi la voce di tutti noi cittadini, vale a dire il Parlamento europeo, che, non va dimenticato, partecipa al processo legislativo insieme al Consiglio dell'Unione e, pertanto, ha il potere di incidere sulla formazione delle leggi europee, orientandone politicamente gli indirizzi. Ci attendono, dunque, mesi di sfide che, definirei, esistenziali: dare un contributo al rinnovamento dell'Unione europea diventa una missione non più derogabile".